Antifriz nedir? Antifriz ne işe yarar? Antifriz ne zaman kullanılır? Antifriz su oranı nedir?

Yayınlanma: 05.10.2023 - 12:25

Güncelleme: 05.10.2023 - 12:25

Soğuk havanın etkisiyle radyatör suyu donabilir. Antifrizin başlıca görevlerinden biri bu suyun donma derecesini düşürüp motoru korumaktır. Antifriz motor suyunun donmasını engellediği için kış aylarıyla özdeşleştirilse de diğer mevsimlerde de radyatör suyuna bu soğutma sıvısını koymak, motoru korumak için önemlidir.

ANTİFRİZ NE İŞE YARAR?

Antifriz, motorun soğumasına yardımcı olur. Antifriz, motorun hararet yapmasını önleyerek motorun ömrünü de uzatabilir.

Kış aylarında kullanılan antifriz, motor suyunun donma derecesini su ile karıştığı orana bağlı olarak -50 derecenin dahi altına düşürebilir. Bu sayede motorun zarar görmesini engelleyebilir.

Antifriz, radyatörü ve soğutma sistemini pas gibi yabancı ve zarar veren maddelerden de koruma özelliğine sahiptir. Böylece aracın ömrünü ve verimliliğini artırır. Bu nedenlerle antifrize sadece kış hava koşullarında değil, her dönemde ihtiyaç vardır. Ancak, suya katılan antifriz miktarının mevsimlere göre değişiklik gösterebileceğini belirtmek gerekiyor.

ANTİFRİZ NASIL KOYULUR?

Arabanızın kaputu açıldıktan sınra

Radyatör hortumunda bulunan kelepçe ileri alınıp hortum yerinden çıkarıldıktan sonra atık su boşaltılır.

Ardından hortumu yerine takılıp kelepçe de yerine geri yerleştirilir.

Son olarak radyatör kapağı açılıp antifriz ve su eklemesi yapılır. Eklenecek suyun çeşme suyu olmaması oldukça önemlidir. Kireçli su, motora zarar verebileceğinden antifriz karışımı içme suyu ya da arıtılmış su ile hazırlanmalıdır.

Radyatör tamamen dolduğunda kapağı kapatılarak işlem tamamlanır.

ANTİFRİZ SU ORANI NASIL OLMALIDIR?

Donma noktası antifriz türüne göre değişir ve antifrizler suyun donma noktasından daha düşük bir sıcaklıkta donar.

Genellikle yarı yarıya su ile seyreltilerek kullanılır, bu da formülasyona bağlı olarak yaklaşık -37 °C donma noktasına neden olur. Daha sıcak veya daha soğuk bölgelerde, daha az veya daha çok kullanılabilir.

-64 °C'ye kadar maksimum donmayı önlemek için kullanılan oransa yüzde 70 antifriz yüzde 30 sudur.