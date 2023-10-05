Buji nedir? Buji ne işe yarar? Bujii arızası nasıl anlaşılır? Buji ne zaman değişir?

Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:33

Güncelleme: 05.10.2023 - 12:01

Her silindirde birer adet bulunan buji; yanma odasındaki yakıt-hava karışımını ateşleme görevini yürütür. Bu işlem ateşleme bobininden gelen yüksek voltajlı elektrik akımının buji tırnakları arasında kıvılcım oluşturmasıyla gerçekleşir.

BUJİ NE İŞE YARAR?

Dizel motorlu araçlarda ateşleme işlemi sıkıştırma yöntemiyle gerçekleştiği için bu motorlarda kızdırma bujisi bulunur.

KIZDIRMA BUJİSİ NE İŞE YARAR?

Kızdırma bujisi, dizel motora sahip olan araçların doğru bir şekilde çalışması için yanma odasında gerekli ısıyı sağlar.

BUJİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bujiler tırnak sayılarına göre tek tırnak buji veya çift tırnak buji; tırnak şekline göre ise standart buji veya performans buji olarak sınıflandırılırlar. Buji çeşitleri arasındaki temel ayrımsa merkez elektrotun yapısından kaynaklanır.

BUJİ ARIZASI NASIL ANLAŞILIR?

Buji motor performansını doğrudan etkilediği için arıza durumlarında hissedilir belirtilere sebep olmaktadır. Bu belirtiler şöyle sıralanabilir:

Araç yavaş çalışır veya eskisi kadar hızlı bir şekilde ivmelenmez.

Yakıt tüketiminde gözle görülür bir artış gözlemlenir.

Gaz pedalına basıldığında motorda tekleme hissedilir.

Motor rölantideyken pürüzlü ve titreşimli bir şekilde çalışır.

Marşa basıldığında motor geç çalışır veya hiç çalışmaz.

BUJİ DEĞİŞİMİ NE ZAMAN YAPILIR?

Otomobillerdeki çoğu parça gibi bujiler de zamanla yıpranarak yenilenmeye gerek duyar. Bujiler araç üreticisinin belirlediği aralıklarla değiştirilmelidir.