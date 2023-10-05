Motor soğutma suyu nedir, ne işe yarar? Motor suyu nasıl değiştirilir?

Yayınlanma: 05.10.2023 - 12:00

Güncelleme: 05.10.2023 - 12:00

Motor soğutma suyu motorun sağlıklı bir şekilde ve verimli olarak çalışabilmesi için büyük öneme sahiptir.

Motor suyu tamamen motor sistemi ile bağlantılıdır. Birden fazla görevi vardır.

MOTOR SOĞUTMA SUYU NEDİR?

Motor soğutma suyu, araçlar için antifriz olarak da bilinmektedir. Özellikle soğuk kış günlerinde motorun donmasını engellemek ve sağlıklı şekilde çalışması amacıyla görev alır. Düzenli şekilde kontrol edilmeli ve soğutma suyu denetimi yapılmalıdır. Soğutma suyu aracın kaputu altında sarı kapaklı bir şişe görünümü ile resmedilmiş kapağın altında bulur ve buradan değişimi yapılır.

MOTOR SOĞUTMA SUYU NE İŞE YARAR?

Motor suyunun görevleri şu şekilde sıralanabilir:

Araç motorunun soğuktan donmasını engellemek.

Hararetin aşırı şekilde yükselmemesi için önlem almak.

Motor sıcaklığını etkin şekilde düşürmek.

MOTOR SOĞUTMA SUYU NEREYE KONUR?

Kaputun altında aracın genellikle sağ üst kısmında sarı kapaklı bir bölme bulunur. Bu kısımdaki kapak açılarak motor suyu eklenebilir. Motor sıcakken bu kapak kesinlikle açılmamalıdır. Motor suyu minimum ile maksimum değer aralığı çizgileri arasında olacak şekilde koyulmalıdır.

ANTİFRİZ NE KADAR KOYULMALI?

İdeal bir motor soğutma suyu yüzde 50 antifriz, yüzde 50 sudan oluşmaktadır.