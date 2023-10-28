Peugeot 3008 ve 5008 hibrit Türkiye'de: 1.2 motor 100 kilometrede 85 lira...

Yayınlanma: 28.10.2023 - 13:31

Güncelleme: 28.10.2023 - 13:31

Peugeot'nun SUV segmentindeki modelleri 3008 ve 5008, yeni 48V hibrit teknolojili versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

Peugeot açıklamasına göre, marka C-SUV segmentinde dengeleri değiştiren 3008 ve D-SUV segmentinde 7 kişilik seyahat alışkanlıklarını belirleyen 5008 modellerinde yeni 48V hibrit teknolojisini Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Her iki model Türkiye’de sadece en kapsamlı GT donanım paketiyle satışa sunulurken, sportif tasarım, dinamik unsurlarla destekleniyor.

Ekim ayından itibaren showroomlardaki yerlerini alan Peugeot 3008 GT 1,2 HYBRID 136 HP e-DCS6’nın başlangıç fiyatı 2 milyon 196 bin TL olarak belirlenirken, Peugeot 5008 GT 1,2 HYBRID 136 HP e-DCS6’nın fiyatı ise 2 milyon 426 bin 500 TL olarak belirlendi.

Stellantis tarafından tasarlanan ve yakın dönemde pek çok modelde kullanılmaya başlanması beklenen yeni hibrit sistemi de içeren yeni elektrikli çözümler ilk olarak, Sochaux Fabrikası’nda üretilen Peugeot 3008 ve 5008’de sunuluyor. Peugeot 48V HYBRID sistemi, yeni nesil 136 HP PureTech benzinli motor, bir elektromotor ve yeni, 6 ileri yağ soğutmalı çift kavramalı elektrikli bir şanzımandan oluşuyor. Sürüş sırasında şarj olan bataryasıyla bu teknoloji, düşük motor devirlerinde ekstra tork sağlıyor ve yakıt tüketimini yüzde 15’e kadar azaltıyor. Böylece hibrit sistemle donatılan C-SUV segmentinde, şehir içi sürüşlerinde, sürüş süresinin yarısından fazlası 0 emisyonlu elektrik modunda geçirilebiliyor.

KOLAY VE ÇEVRECİ

Yeni teknolojide sürücü, Peugeot i-Cockpit dijital gösterge üzerinden sürüş sırasında enerji geçişlerini (ECO-POWER-CHARGE) görebiliyor. Günlük sürüşte, içten yanmalı ve elektromotorlar, enerji tüketimini optimize etmek için birlikte veya ayrı ayrı çalışıyor. Anlık hızlanma sırasında elektromotor, düşük devirlerde benzinli motora ek tork sağlıyor. Yavaşlama sırasında benzinli motor stop ediyor ve elektromotor, 48V bataryayı şarj etmek için bir jeneratör olarak çalışıyor. Araç, şehir içindeki kısa mesafelerde ve manevra yaparken sadece yüzde 100 elektrikli motor ile hareket ediyor.

DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

Açıklamaya göre, yeni teknoloji ile yüzde 15’e kadar daha düşük yakıt tüketimi, 3008’de 126 gr CO2/km ve 5008’de 128 gr CO2/km salınım verilerine ulaşılabiliyor. Söz konusu hibrit motor seçeneğine sahip C segmentindeki bir SUV, benzer özelliklere sahip, elektrikli olmayan bir benzinli motorla karşılaştırıldığında, yaklaşık 1,0 lt/100 km’ye varan (WLTP birleşik tüketim) ortalama yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu tasarruf, temel olarak şehir içinde 2.5 lt/100 km’ye varan ve yolda 0,7 lt/100 km’ye varan avantaj sağlarken otoyol tüketimleri aynı kalıyor. Bu performans, 3008 ve 5008 modellerinin CO2 emisyonlarında (WLTP döngüsüne göre) ortalama 20 gr/km’lik bir azalma anlamına geliyor. 1 litre benzin şu anda ortalama olarak 35 Türk Lirası olarak satılıyor. Yeni sistem 100 kilometrede 2.5 litrelik tasarruf ile 87.5 liraya kadar daha az maliyetle ulaşıma imkân sağlıyor. Bu sistem neredeyse kilometre başına 1 TL tasarruf etmeyi mümkün kılıyor.

Hibrit sistem, bataryanın şarjı uygun olduğunda tamamen elektrikli sürüşü, manevra yapmayı ve düşük hızda ilerlemeyi mümkün kılıyor. Hibrit teknolojisi ile şehir içi sürüşlerinde sürüş süresinin yarısından fazlasını 0 emisyon ve yüzde 100 elektrikli sürüş imkânı sağlıyor. Daha yüksek hızlarda (145 km/s’ye kadar), sürücü sabit bir hızda ayağını gaz pedalından çektiğinde veya yavaşlarken içten yanmalı motor stop ediyor. Sürücünün düşük devirlerdeki hızlanma isteklerinde, elektromotor, turbonun tepki süresini telafi eden ek bir tork sağlıyor. Bu, vites küçültmenin de önüne geçiyor ve daha fazla sürüş konforu ile dinamizm sağlıyor.

Peugeot 3008 ve 5008’in yeni motoru oluşturan tüm parçalar, sürücü koltuğunun altına bulunan 48V bataryaya ek olarak kaputun altında yer alıyor.

DONANIM SEVİYESİ

Mevcut GT donanımlarıyla aynı ekipmanı kapsayan yeni hibrit motorla donatılan Peugeot 3008 ve 5008’de bunlara ek olarak dijital gösterge panelinde özel bir kadrana yer veriliyor.

Dijital gösterge, tamamen elektrikli sürüşü (Mavi Hız Göstergesi), sistemdeki enerji akışını, batarya şarj seviyesini, sağda yer alan kadran üzerinden enerji geçişlerini (ECO-POWER-CHARGE) ve elektrik motoruyla kat edilen mesafenin yüzdesini her an veya yolculuğun sonunda gösteriyor. Bu modeller ayrıca aracın yaklaştığını, yaya ve bisikletlilere hissettirmek için 30 km/s hıza kadar dışarıda ses çıkaran bir AVAS (Akustik Araç Uyarı Sistemi) ile birlikte sunulacak.