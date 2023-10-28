Stellantis ile Samsung’dan 3.2 milyar dolarlık yeni batarya tesisi

Yayınlanma: 28.10.2023 - 13:11

Güncelleme: 28.10.2023 - 13:11

Stellantis'ten yapılan açıklamaya göre, otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük gruplarından Stellantis ile Samsung SDI, StarPlus Energy ortak girişiminin bir parçası olarak Kokomo Indiana’nın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ikinci batarya üretim lokasyonu olacağını açıkladı.

Yeni StarPlus Energy tesisinin yıllık 34 gigawatt saat (GWh) kapasiteyle 2027 başlarında üretime başlaması bekleniyor.

Ortak girişim şirketi, 3,2 milyar doların (2,8 milyar avro) üzerinde yatırım yaparak, Kokomo ve çevresinde 1.400 yeni istihdam yaratacak. Her iki tesis için toplam yatırım 6,3 milyar doların (5,5 milyar avro) üzerinde olacak ve toplam 2 bin 800 yeni istihdam sağlanacak. Yıllık 33 GWsa üretim kapasitesiyle 2025'in ilk çeyreğinde açılması planlanan ilk StarPlus Enerji giga fabrikasının inşaatı ise halen devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Kuzey Amerika COO’su Mark Stewart, Batarya ekosistemlerinin elektrikliye geçiş stratejilerini temelini oluşturduğunu belirterek, ''Ortaklarımız Samsung SDI, Indiana Eyaleti ve Kokomo Şehri iş birliği ile altıncı dev fabrikamızı Kokomo’da kuruyoruz. Kuzey Amerika markalarımızla sunduğumuz batarya elektrikli araçlar (BEV), herkese temiz, güvenli ve uygun fiyatlı mobilite sunma ve 2038 yılına kadar net sıfır karbon hedefine ulaşma çabamızda önemli bir rol oynuyor'' ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ÇAĞI

Samsung SDI Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Yoon-ho Choi 'StarPlus Energy’nin ikinci batarya fabrikasının inşaatı ile Samsung SDI'nın Kuzey Amerika’daki en büyük elektrikli araç batarya üretim üssünü kuracaklarını, üstün teknolojilere sahip Samsung SDI bataryalarıyla çalışan Stellantis araçların ABD’nin elektrikli araçlar çağına geçişini hızlandırmada katkıda bulunacağını bildirdi.

Indiana Valisi Eric Holcomb,ise kentin ekonomisinin iyiye gittiğini aktararak şöyle konuştu:

''Stellantis ve Samsung SDI’nın yeni yatırımı, sermaye yatırımını, yaratılan yeni istihdamı ve bu ortak girişimin önümüzdeki on yıllar boyunca Kokomo ve Indiana eyaleti üzerinde yaratacağı etkiyi iki katına çıkaracak. Bu karar, Indiana halkını, mobilitenin geleceğini yenileme ve geliştirmenin tam merkezine yerleştiriyor; Indiana’nın yarının küresel ekonomisindeki lider konumunu güçlendiriyor.''

Kokomo Belediye Başkanı Tyler Moore ise ''Bu ikinci batarya tesisinin eklenmesi, Kokomo’yu Kuzey Amerika’daki en büyük elektrikli araç batarya üreticilerinden biri olarak konumlandırırken, Kokomo’nun otomotiv üretiminde de en ileri seviyede kalmaya devam etmesini sağlıyor'' yorumunu yaptı.

2030 PLANI

Verilen bilgiye göre, Stellantis, Dare Forward 2030 stratejik planının bir parçası olarak 2030'a kadar Avrupa’da binek otomobillerin tamamında batarya elektrikli araç (BEV) satış karması ve Amerika Birleşik Devletleri’nde binek otomobil ve hafif ticari araçta yüzde 50 BEV satış karmasına ulaşmayı planlıyor. Şirket, bu satış hedefine ulaşmak için, yaklaşık 400 GWsa batarya kapasitesi sağlıyor. Stellantis, 2038'e kadar, net karbon sıfır şirket olma yolunda ilerliyor.