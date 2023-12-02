Opel'in yeni modeli ile otomobil ve hafif ticari birleşiyor

Yayınlanma: 02.12.2023 - 17:14

Güncelleme: 02.12.2023 - 17:14

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel'in yeni Vivaro modeli, şık görünüme sahip, çok yönlü bir araç olarak yollarla buluşuyor.

Vivaro, tıpkı diğer Opel modellerinde olduğu gibi Opel Vizor marka yüzüne kavuşuyor. Dinamik Çevre Görüşü de dahil olmak üzere toplam 18 adet ileri teknolojiye sahip sürüş destek sistemiyle donatılıyor.

Bunlara ek olarak araç, yolcularını tamamen yeni bir kokpitle karşılıyor. Qualcomm Technologies'in Snapdragon Kokpit Platformu'nu esas alan, iki adet 10 inç ekrana sahip yeni bilgi-eğlence sistemleri çok sayıda kişiselleştirme seçeneği sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, en çok satan modellleri Opel Vivaro'nun artık daha modern, pratik ve sürdürülebilir bir konuma geldiğini belirterek, ''Yeni tasarımı ve dijital kokpiti ile çok yönlü araç olan Vivaro, hafif ticari araç hamlemizin temelini oluşturuyor. Bu, her işletmenin kendi gereksinimlerine uygun bir Vivaro'yu seçebilmesi anlamına geliyor'' ifadelerini kullandı.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİYİ BİRLEŞTİRİYOR

Yeni Vivaro, günlük kullanımda çok yönlü ve pratik olmasının yanı sıra güzel bir görünüme de sahip. Opel'in en çok satan hafif ticari modeli, Combo gibi, Vizor marka yüzünü ilk kez hafif ticari araç segmentinde kullanıma sunuyor.

Vizor, aracın ön cephesi boyunca kesintisiz bir şekilde uzanıyor ve farlar ile ortadaki 'Opel Şimşek' logosunu birleştiriyor. Yeni Vivaro, 'Cargo' adında tamamen kapalı panel van ve 'City Van' adında ikinci sırası camlı ve koltuklu combi van seçenekleri sunuyor.

YENİ DİJİTAL VIVARO KOKPİTİ

Yeni Vivaro, sürücü ve beraberindeki yolcuları otomobil benzeri ergonomik, konforlu ve teknolojik bir kokpit ile karşılıyor.

Dijital 10 inç renkli sürücü bilgi merkezi ve orta konsolun üzerinde 10'lik renkli dokunmatik ekrana sahip yeni bilgi-sistemleri, Opel hafif ticari araçlarında ilk kez kullanılıyor. Qualcomm Technologies'in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, güçlü işlemcisi ve akıllı telefon benzeri arayüzü ile fark yaratıyor.

18 adet gelişmiş sürüş destek sistemi, yolculukları ve manevraları daha kolay ve güvenli hale getiriyor. Yeni Dinamik Çevre Görüş sistemi, özellikle panel van gövde tipinde kolaylık sağlıyor. Sistem, biri arka kapıların üzerinde, diğeri ise yolcu tarafındaki dış aynanın altında bulunan iki kameradan oluşuyor.

Tüm bu özellikler, yeni Vivaro'yu çok yönlü bir 'iş gücü' ve taşıyıcı haline getiriyor.