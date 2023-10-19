2024 BMW 5 Serisi Touring tanıtıldı: Motor seçenekleri ve çıkış tarihi...

Yayınlanma: 19.10.2023 - 14:41

Güncelleme: 19.10.2023 - 14:41

BMW, sızdırılan bir dizi patent çiziminin modelin dış tasarımını etkili bir şekilde ortaya çıkarmasından kısa bir süre sonra, yaklaşmakta olan 5 Serisi Touring'in ilk resmi videosunu paylaştı. 5-Serisi ve i5'in touring versiyonu 2024 baharında piyasaya sürülecek ve yalnızca Avrupa, Japonya ve Tayvan'daki müşterilere sunulacak.

Profilin tek gölgeli görüntüsünde tahmin edilebileceği gibi, karoserin ön kısmı sedan ile paylaşılıyor, ancak arka kısım yeniden tasarlanarak dik bir tasarıma sahip olmuş.

BMW, 5-Serisi Touring'in güç aktarma organlarının sedan ile aynı olduğunu doğruladı. Bu da modelin çok çeşitli benzinli, hafif hibrit, plug-in hibrit ve tamamen elektrikli (i5 Touring) seçenekler sunacağı anlamına geliyor.

790 BEYGİRLİK STATİON WAGON

Performans ve görsel tutum açısından besin zincirinin en tepesinde, XM kaynaklı bir plug-in hibrid V8'den 790 hp üreteceği söylenen M5 Touring yer alacak. Ayrıca, versiyona özel geniş gövde kiti sayesinde daha düşük versiyonlardan farklı bir görünüme sahip olacak. Güçlü bir aile taşıyıcısı arayanlar, daha mütevazı ancak yine de etkileyici 593 hp ile gelen tamamen elektrikli i5 M60 xDrive seçeneğine de sahip olacak.

BMW 5 SERİSİ TOURING NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sekizinci nesil 5 Serisi Touring'in piyasaya çıkışı 2024 ilkbaharı için onaylandı.