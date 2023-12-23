BYD'den Avrupa atağı: Macaristan'da üretilecek Türkiye'de fiyatı düşecek

Yayınlanma: 23.12.2023 - 14:23

Güncelleme: 23.12.2023 - 14:23

BYD, Macaristan'ın Szeged kentinde yeni bir tesiste Avrupa'da otomobil üretmeye başlama planlarını doğruladı. Çinli batarya ve elektrikli araç devi bir süredir Avrupa'da elektrikli araç üretmeyi bölgeye yönelik hamlesinin bir sonraki adımı olarak değerlendireceğini ifade ediyordu. BYD'nin Macaristan hükümetiyle halihazırda mevcut bir endüstriyel ilişkisiyse zaten var ve birkaç yıldır ülkenin farklı bir bölgesinde otobüs üretiyor.

Kurumsal açıklamada BYD bu hamleyi "Avrupa stratejisinin bir sonraki aşaması" olarak tanımladı ve tesisin bir "üretim ve imalat merkezi" olacağını belirtti.

YEŞİL EKOSİSTEM

Fabrikanın açılışı için bir zaman dilimi vermeyen şirket, tesisin "aşamalı olarak inşa edileceğini" ve "yerel olarak yeşil bir 'ekosistem' yaratılmasına yardımcı olmak için entegre dikey tedarik zincirlerindeki uzmanlığından yararlanacağını" vurguladı.

Şirketin halihazırda Macaristan'da bir batarya paketi montaj tesisi olmasına rağmen batarya üretimini bölgede artırması da bekleniyor. Son açıklamada yer verilmese de yerel batarya tedariki, markanın bataryaları bölge dışında üretilen otomobil üreticilerini cezalandıracak 'menşe kuralları' düzenlemeleri getirmeyi planlayan Avrupa Birliği içinde otomobillerinin fiyatlarını rekabetçi tutmasına yardımcı olacağı için muhtemel görülüyor.

YENİ MODELLER ÜRETİLECEK

BYD ayrıca Macaristan'da hangi araçları üretmeyi planladığına dair bir bilgi vermedi, ancak markanın yeni araçları piyasaya sürme hızı, bunların zaten mevcut modeller olma ihtimalini ortadan kaldırıyor.

BYD yaptığı açıklamayı ülkeyi "Avrupa üretim operasyonlarının merkezi" olarak tanımlayarak tamamladı.

Anlaşma, BYD'yi Macaristan'da araç üreten beşinci büyük otomobil üreticisi yapacak ve ülkedeki Audi, Suzuki, Stellantis ve Mercedes-Benz'e katılacak.

BYD FİYATLARI TÜRKİYE

Türkiye'de şu anda yalnızca Atto3 modelini satışa sunan ancak 2 modelin daha kısa süre içinde çıkacağı ifade edilen markanın Çin'de üretilen modellerine yüzde 54 Gümrük Vergisi uygulanıyor. Macaristan'da üzerinden gelecek otomobiller ise Çin'e uygulnan yüksek Gümrük Vergisi'nden muaf olacağı için Türkiye'de markaya ait modellerin fiyatı düşecektir.

BYD Atto3 tek paket olarak 1 milyon 690 bin TL'lik etiketle Türkiye'de satışa sunuluyor. BYD Han Ve Seal modelleri için ise markanın sitesi üzerinden talep oluşturulabiliyor ancak bu modellerin fiyatları henüz açıklanmadı.