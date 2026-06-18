General Motors Türkiye’de: İşte Cadillac, Chevrolet, GMC modelleri ve fiyatları...

Türkiye otomotiv sektöründe yarım asrı aşkın deneyime sahip Turoto, General Motors Europe ile gerçekleştirdiği stratejik işbirliği kapsamında hayata geçirdiği resmi General Motors Specialty Vehicles (GMSV) distribütörlük faaliyetini İstanbul’da düzenlenen özel bir lansman etkinliğiyle tanıttı.
Etkinliğe Turoto CEO’su Turan Mutlu, Turoto GMSV Yönetici Ortağı Kaan Baral, General Motors Europe Dağıtım Kanalları Müdürü Armando Estevez Elvira ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
TÜRKİYE’DE SATILACAK MODELLER
Yapılan etkinlikte Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban ve Tahoe ile GMC Yukon ve Sierra modellerinin Türkiye pazarında resmi distribütör güvencesiyle sunulacağı açıklandı..
AMERİKA’NIN EN İKONİK ARAÇLARI TÜRKİYE’DE
Lansmanda konuşan Turoto CEO’su Turan Mutlu, General Motors Europe ile kurulan işbirliğinin şirketin Türk otomotiv sektöründeki köklü mirasını daha da ileriye taşıyacağını belirtti.
Mutlu, “General Motors Europe ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik işbirliği sayesinde Amerika’nın en ikonik araçlarını Türkiye’ye getiriyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Cadillac, Chevrolet ve GMC; Türkiye’deki otomobil tutkunlarının yıllardır hayranlık duyduğu, her biri kendine özgü karaktere sahip markalar. Bizim için bu iş birliği yalnızca güçlü markaları temsil etmekten ibaret değil. Aynı zamanda Amerikan otomobil kültürünü hak ettiği güçlü konuma taşımayı ve müşterilerimizle güvene dayalı, uzun soluklu ilişkiler kurmayı hedefliyoruz.” dedi.
'TÜRKİYE, GENERAL MOTORS EUROPE İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR'
General Motors Europe Genel Müdürü Jean-Pierre Diernaz ise şu değerlendirmede bulundu:
“Türkiye, güçlü otomotiv kültürü ve premium araçlarla deneyim odaklı müşteri kitlesi sayesinde General Motors Europe için stratejik öneme sahip bir pazar. Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarını kalite, hizmet ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemi yansıtacak şekilde Türkiye’deki müşterilerle buluşturmak üzere köklü ve güvenilir bir iş ortağıyla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.”
'HEYECAN VERİCİ PERFORMANS ARTIK TÜRKİYE’DE'
Turoto GMSV Yönetici Ortağı Kaan Baral da General Motors ürün gamının performans, arazi kabiliyeti, ileri teknoloji ve özgün tasarıma önem veren müşterilere hitap edeceğini belirtti.
Baral, şunları söyledi:
“Bizim dünyamızda otomobil yalnızca bir ulaşım aracı değildir; kimliğin, tutkunun ve yaşam tarzının bir yansımasıdır. İnsanların kendilerini nasıl gördüğünü ve yolu nasıl deneyimlemek istediğini ifade eder. Türkiye’de bu anlayışı paylaşan ve direksiyon başında gerçekten farklı bir karakter arayan müşterilerle buluşmak için önemli bir fırsat görüyoruz.”
YETKİLİ SATIŞ VE SERVİS AĞI
İlk faz kapsamında Turoto, premium araçlara olan talebin yüksek olduğu kentlerde satış ve satış sonrası hizmet ağı oluşturdu.
Bu yapı kapsamında, İstanbul’da satış ve satış sonrası hizmetler Sofa Mobility tarafından sunulacak. Ankara’da satış ve satış sonrası hizmetler ADL Otomotiv, araç satış faaliyetleri ise Onay Otomotiv tarafından yürütülecek. İzmir ve Konya’da satış ve satış sonrası hizmetler AKF Auto tarafından verilecek.
Şirket, pazarın gelişimine ve müşteri talebine paralel olarak hizmet ağını yeni şehirlere genişletmeyi planlıyor.
GARANTİ SÜRELERİ
Turoto tarafından satılan tüm yeni araçlar yürürlükteki mevzuata ve tip onay gerekliliklerine uygun olup, garanti kitapçığında belirtilen şartlar doğrultusunda 2 yıl / 100.000 km araç garantisi ile sunuluyor.
İKONİK GENERAL MOTORS MODEL AİLESİ
Türkiye’de ilk etapta satışa sunulan, fiyatları ve teknik özellikleri açıklanan modeller Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban ve Tahoe ile GMC Yukon ve Sierra oldu.
Bu modelleri Corvette Stingray ve Chevrolet Silverado’nun takip etmesi beklenirken elektrikli Cadillac modelleri ve düşük silindir hacmine sahip modellerin Türkiye’de satışına dair Turoto CEO’su Turan Mutlu sorularımızı yanıtladı.
İşte Türkiye’de satışa sunulan General Motors modellerine dair tüm ayrıntılar...
CADILLAC ESCALADE PREMIUM LUXURY PLATINUM
Motor
- 6.2 L V8 EcoTec3 Motor
- 10 İleri Otomatik Şanzıman
- Güç: 420HP, 313 kW @ 5600 devir/dakika
- Maksimum Tork: 624 Nm @ 4100 devir/dakika
- MagneRide (Magnetic Ride Control) ve Air Ride Havalı Süspansiyon
Boyutlar ve Ağırlık
- Uzunluk: 5.383 mm
- Genişlik: 2.059 mm
- Yükseklik: 1.948 mm
- Aracın Gerçek Kütlesi: 2.926 kg
Konfor ve İç Donanım
- Yarı Anilin Deri, Masajlı 16 Yönlü Ayarlanabilen Sürücü ve Ön Yolcu Koltuğu
- Isıtmalı Ön ve İkinci Sıra Koltuklar
- Tri-Zone Otomatik Klima
- Arka Klima
- Seçilebilir Ortam Aydınlatması (126 renk)
- Dondurucu Modlu Konsol Soğutucu
- Bilgi ve Eğlence Sistemleri
- 55" Diyagonal HD Kavisli Ön Ekranla Bilgi-Eğlence Deneyimi
- Ses Sistemi Özelliği: AKG Studio Reference 36 hoparlörlü sistem, 3D surround
CADİLLAC ESCALADE FİYATLARI
- Cadillac Escalade Sport Platinium Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: ₺37.500.000 TL
- Cadillac Escalade ESV Sport Platinium Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 40.000.000 TL
- Cadillac Escalade V Series Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 47.500.000 TL
CHEVROLET SUBURBAN HIGH COUNTRY
Motor
- 6.2 L V8 EcoTec3 Motor
- 10 İleri Otomatik Şanzıman
- Güç: 420HP, 313 kW @ 5600 devir/dakika
- Maksimum Tork: 624 Nm @ 4100 devir/dakika
- MagneRide (Magnetic Ride Control) ve Air Ride Havalı Süspansiyon
Boyutlar ve Ağırlık
- Uzunluk: 5.748 mm
- Genişlik: 2.057 mm
- Yükseklik: 1.935 mm
- Aracın Gerçek Kütlesi: 2.880 kg
Konfor ve İç Donanım
- Elektrikli panoramik tavan (çift cam, hızlı açılıp kapanabilen eğimli, sürgülü ve elektrikli güneşlik)
- Havalı adaptif süspansiyon
- Çevre aydınlatmalı, elektrikli geri çekilebilir basamaklar
- Üç Bölgeli Otomatik Klima (sürücü, ön yolcu ve arka koltuklar için ayrı sıcaklık ayarı)
- Arka Klima Ünitesi
- 17,7" Gelişmiş Renkli LCD Bilgi-Eğlence Ekranı
- Ön Koltuklar: Sürücü 8 yönlü elektrikli ayar
- Aydınlatma Sistemi: Giriş gecikmeli tavan ve okuma lambaları
Bilgi ve Eğlence Sistemleri
- Arka koltuğa monte edilmiş çift 12.6" diyagonal renkli dokunmatik LCD HD ekranlar, orta konsolun arkasında 2 HDMI bağlantı noktasına sahip iki bluetooth kulaklık içerir
- Uzaktan Çalıştırma Sistemi
- Elektronik Direksiyon Kilidi
- 120 V Prizler (arka konsol ve bagajda)
- Dijital Gösterge Paneli - 11" çok renkli ekran
CHEVROLET SUBURBAN FİYATLARI
- Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 25.500.000 TL
CHEVROLET TAHOE
Motor
- 6.2 L V8 EcoTec3 Motor
- 10 İleri Otomatik Şanzıman
- Güç: 420HP, 313 kW @ 5600 devir/dakika
- Maksimum Tork: 624 Nm @ 4100 devir/dakika
Boyutlar ve Ağırlık
- Uzunluk: 5.367 mm
- Genişlik: 2.057 mm
- Yükseklik: 1.938 mm
- Aracın Gerçek Kütlesi: 2.731 kg
Konfor ve İç Donanım
- Konfor Paketi
- Hafıza ayarları
- CenterPoint özellikli Bose 10 hoparlörlü surround ses sistemi
- LED animasyonlu farlar ve (TAU) LED animasyonlu arka lambalar
- Panoramik Sunroof
- Üç Bölgeli Otomatik Klima (sürücü, ön yolcu, arka koltuk)
- Arka Klima Ünitesi
- Ön koltuklar: Sürücü 8 yönlü elektrikli, yolcu 6 yönlü elektrikli
Bilgi ve Eğlence Sistemleri
- 17,7" LCD Renkli Ekran
- 6 Hoparlörlü Ses Sistemi
CHEVROLET TAHOE FİYAT LİSTESİ
- Chevrolet Tahoe RST Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 19.900.000 TL
- Chevrolet Tahoe High Country Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 23.000.000 TL
GMC YUKON DENALI
Motor
- 6.2 L V8 EcoTec3 Motor
- 10 İleri Otomatik Şanzıman
- Güç: 420HP, 313 kW @ 5600 devir/dakika
- Maksimum Tork: 624 Nm @ 4100 devir/dakika
- MagneRide (Magnetic Ride Control) ve Air Ride Havalı Süspansiyon
Boyutlar ve Ağırlık
- Uzunluk: 5.337 mm
- Genişlik: 2.057 mm
- Yükseklik: 1.943 mm
- Aracın Gerçek Kütlesi: 2.793 kg
Konfor ve İç Donanım
- Gelişmiş Teknoloji Paketi
- Arka kamera aynası
- Arka koltuk medya sistemi
- Gelişmiş güvenlik paketi
- Elektrikli Panoramik Cam Tavan
- Çevre Aydınlatmalı, Elektrikli Geri Çekilebilir Basamaklar
- Üç Bölgeli Otomatik Klima (ön ve arka bağımsız ayar)
- Havalandırmalı Kabin Filtresi (toz/polen)
- Kablosuz Telefon Şarjı
- Uzak Çalıştırma (Remote Start)
- Elektrikli Bagaj Kapağı (yükseklik ayarlı)
- Akıllı Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma
- Ön koltuklar: 8 yönlü elektrikli ayar, ısıtmalı
- Hafıza Paketi: Sürücü koltuğu, direksiyon ve aynalar için 2 kişilik hafıza
- Isıtmalı Direksiyon Simidi, Deri Kaplama
- Ambiyans Aydınlatmalı İç Mekân
- Elektrikli Direksiyon Ayarı
- Soğutmalı Ön Koltuklar
Bilgi ve Eğlence Sistemleri
- 16,8" Premium GMC Bilgi-Eğlence Sistemi
- Bose 10 Hoparlörlü Surround Centerpoint Ses Sistemi
- 11" Dijital Renkli Sürücü Ekranı (Driver Information Center)
GMC YUKON DENALI FİYATI
- Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 28.000.000 TL
GMC SIERRA DENALI
Motor
- Duramax 3.0 L Turbo-Diesel
- 10 İleri Otomatik Şanzıman
- Güç: 305HP, 227 kW @ 3750 devir/dakika
- Maksimum Tork: 671 Nm @ 2750 devir/dakika
Boyutlar ve Ağırlık
- Uzunluk: 6.120 mm
- Genişlik: 2.030 mm
- Yükseklik: 1.930 mm
- Aracın Gerçek Kütlesi: 2.720 kg
Konfor ve İç Donanım
- Çift Bölgeli Otomatik Klima
- Isıtmalı Direksiyon
- Soğutmalı Koltuklar
- Ön Bucket Koltuklar + Orta Konsol
- 12 yönlü elektrikli sürücü & yolcu koltuğu
- Sürücü hafıza paketi
- Kablosuz telefon şarjı
- Sunroof
Bilgi ve Eğlence Sistemleri
- 13,4" GMC Premium Multimedya Sistemi
- Kablosuz Apple CarPlay & Android Auto
- Çoklu dokunmatik ekran
- 12,3" Dijital Gösterge Paneli
- Bose Ses Sistemi
GMC SIERRA DENALI FİYATLARI
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 11.500.000 TL
GM'DEN YENİ SÜRPRİZLER BEKLENİYOR
Etkinliğin ardından sohbet etme imkânı bulduğumuz Turoto CEO’su Turan Mutlu, ABD pazarında yüksek satış adetlerine ulaşan 1.5 litre turbo beslemeli Chevrolet Equinox ve 1.2 litrelik Trax gibi modellerin henüz Avrupa’da satışa sunulmadığına dikkat çekerek kısa vadede Türkiye pazarında olmasına yönelik bir planlama bulunmadığını ifade etti. Ancak Mutlu, 1.6 litrenin altında yer alan bu araçlar ile birlikte GMC Terrain gibi farklı modellere dair ‘’Avrupa pazarında GM’in stratejisi doğrultusunda sürprizler olabilir’’ ifadelerini kullanarak kapının tamamen kapalı olmadığını belirtti.
ELEKTRİKLİ CADİLLAC MODELLERİ
‘’Cadillac’ın Avrupa pazarında yer alan Lyriq ve Opriq gibi elektrikli modellerinin Türkiye’ye önümüzdeki dönemde gelmesi mümkün olur mu’’ diye sorduğumuz Mutlu bu soruya ise şu şekilde cevap verdi:
‘’Elektrikli Cadillac modellerinin getirilmesi yasal çerçevede mümkün olursa Türkiye’deki modeller içerisinde değerlendirmeye alacağız. Bizler de belirttiğiniz modelleri Türkiye’de satışa sunmak isteriz.’’