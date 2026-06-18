General Motors Türkiye’de: İşte Cadillac, Chevrolet, GMC modelleri ve fiyatları...

Yapılan etkinlikte Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban ve Tahoe ile GMC Yukon ve Sierra modellerinin Türkiye pazarında resmi distribütör güvencesiyle sunulacağı açıklandı..

AMERİKA’NIN EN İKONİK ARAÇLARI TÜRKİYE’DE

Lansmanda konuşan Turoto CEO’su Turan Mutlu, General Motors Europe ile kurulan işbirliğinin şirketin Türk otomotiv sektöründeki köklü mirasını daha da ileriye taşıyacağını belirtti.

Mutlu, “General Motors Europe ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik işbirliği sayesinde Amerika’nın en ikonik araçlarını Türkiye’ye getiriyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Cadillac, Chevrolet ve GMC; Türkiye’deki otomobil tutkunlarının yıllardır hayranlık duyduğu, her biri kendine özgü karaktere sahip markalar. Bizim için bu iş birliği yalnızca güçlü markaları temsil etmekten ibaret değil. Aynı zamanda Amerikan otomobil kültürünü hak ettiği güçlü konuma taşımayı ve müşterilerimizle güvene dayalı, uzun soluklu ilişkiler kurmayı hedefliyoruz.” dedi.

'TÜRKİYE, GENERAL MOTORS EUROPE İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR'

General Motors Europe Genel Müdürü Jean-Pierre Diernaz ise şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye, güçlü otomotiv kültürü ve premium araçlarla deneyim odaklı müşteri kitlesi sayesinde General Motors Europe için stratejik öneme sahip bir pazar. Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarını kalite, hizmet ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemi yansıtacak şekilde Türkiye’deki müşterilerle buluşturmak üzere köklü ve güvenilir bir iş ortağıyla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.”

'HEYECAN VERİCİ PERFORMANS ARTIK TÜRKİYE’DE'

Turoto GMSV Yönetici Ortağı Kaan Baral da General Motors ürün gamının performans, arazi kabiliyeti, ileri teknoloji ve özgün tasarıma önem veren müşterilere hitap edeceğini belirtti.

Baral, şunları söyledi:

“Bizim dünyamızda otomobil yalnızca bir ulaşım aracı değildir; kimliğin, tutkunun ve yaşam tarzının bir yansımasıdır. İnsanların kendilerini nasıl gördüğünü ve yolu nasıl deneyimlemek istediğini ifade eder. Türkiye’de bu anlayışı paylaşan ve direksiyon başında gerçekten farklı bir karakter arayan müşterilerle buluşmak için önemli bir fırsat görüyoruz.”