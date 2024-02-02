Tesla'da bir geri çağırma daha: 2.2 milyon araçta 'kaza riski'

Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:17

Güncelleme: 02.02.2024 - 17:17

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla araçlarının rutin kontrolleri sırasında ikaz ışıklarındaki yazı boyutunun çok küçük olduğunun tespit edildiğini ve bu nedenle Tesla’nın 2.2 milyon aracını geri çağırdığını duyurdu. NHTSA tarafından yapılan açıklamada “Daha küçük yazı boyutuna sahip ikaz ışıkları, panelde bulunan güvenlik bilgilerinin okunmasını daha da zorlaştırarak kaza riskini artırabilir” ifadeleri kullanıldı.

Bu sorundan kaynaklanan herhangi bir kaza ya da yaralanmadan haberdar olmadıklarını açıklayan Tesla, sorunun müşterilerin Tesla servisine gelmeden bir yazılım ile güncellenerek giderilebileceğini açıkladı.

HANGİ MODELLERİ ETKİLİYOR?

Geri çağrılacak araçlar arasında Model X, Model Y SUV, Model S ve 2017-2023 Model 3 bulunuyor.

Tesla Aralık ayında da otomatik pilot direksiyon sistemi hatası nedeniyle 2 milyondan fazla aracı geri çağırmıştı.