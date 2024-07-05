ABD'de elektrikli otomobillere karşı dava: İklim değişikliğiyle mücadele kararları Yüksek Mahkeme'de...

Yayınlanma: 05.07.2024 - 15:47

Güncelleme: 05.07.2024 - 15:47

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sera gazı emisyonlarını azaltmak için elektrikli otomobillerin benimsenmesine yönelik iddialı hedeflerine karşı çıkanlar, eyaletin iklim değişikliğiyle mücadele kampanyasına karşı son salvo olarak bu hafta davalarını ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı.

Enerji şirketleri, mısır yetiştiricileri ve endüstri dernekleri, federal standartlardan daha sıkı olan kendi araç emisyon düzenlemelerini belirlemek için Çevre Koruma Ajansı'ndan (EPA) feragat talep etme yetkisine sahip tek eyalet olan Kaliforniya'daki güçlü çevre kurallarına uzun zamandır karşı çıkıyorlar.

EPA bu istisnayı, ülkenin en kalabalık eyaletinin coğrafya ve çok sayıda araç gibi, dumanı diğer eyaletlerden daha kötü bir sorun haline getiren benzersiz faktörlere sahip olması nedeniyle yaptı.

EGZOZ EMİSYONLARI

Diğer eyaletlerin Kaliforniya'nın daha sıkı egzoz emisyon kurallarını benimsemesine izin veriliyor ve otomobil üreticileri de farklı eyaletler için farklı araçlar üretmek zorunda kalmamak için bu kurallara uyma eğiliminde.

Diamond Alternative Energy ve diğer davacılar salı günü yaptıkları duruşma talebinde, EPA'nın 2015-2025 model yılları için Kaliforniya'nın Gelişmiş Temiz Araba programına muafiyet vermesinin, eyaletin "küresel iklim değişikliği konusunda yarı federal bir düzenleyici olarak faaliyet göstermesini" sağladığını söyledi.

Diamond davacıları, Yüksek Mahkeme'nin 2022 tarihli West Virginia v. EPA kararına dayanmaktadır. Bu karar, düzenleyicilerin geniş ekonomik, siyasi ve toplumsal etkiye sahip konularda sonuç alıcı eylemlerde bulunabilmeleri için kongreden açık yetki almalarını gerektiren "önemli sorular" doktrinine başvurmuştu.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom eyaletin iklim değişikliğiyle mücadelede lider olmasını istiyor ve emisyonların yaklaşık dörtte birini oluşturduğu için ulaşımı hedef alıyor.

TEMİZ HAVA YASASI

Yüksek Mahkeme'nin inceleme talebi, petrol şirketlerinin, etanol üretimine katkıda bulunan çiftçi gruplarının, kamyon firmalarının ve iş derneklerinin Kaliforniya'nın paket dağıtım kamyonlarından uzun yol kamyonlarına kadar sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan kurallarını durdurmak için eyalet ve federal mahkemelerde dava açtığı bir dönemde geldi.

EPA'nın egzoz emisyon kurallarını belirlerken dayandığı Temiz Hava Yasası, otomobil ve kamyon gibi mobil kaynaklardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını açıkça ele almamaktadır.

Salı günkü başvuruda davacılar ayrıca Kaliforniya'nın bir feragati haklı çıkaracak "zorlayıcı ve olağanüstü" hükümler için yasal gerekliliği karşılamadığını söyledi.

"İklim değişikliği Kaliforniya'da 'olağanüstü' bir durum değildir" çünkü yerel değil küreseldir, dediler. Ayrıca, Kaliforniya'nın küresel iklim değişikliğini karşılamak için kendi emisyon standartlarına ihtiyacı olmadığını, çünkü çabalarının eyaletteki bu koşullar üzerinde fark edilebilir bir etkisi olmayacağını da eklediler.

STRATEJİNİN KİLİT PARÇALARI

Davacılar, Kaliforniya'nın kendisi ve diğer eyaletler için sera gazı emisyonlarını belirleyip belirleyemeyeceği sorusunun "inkar edilemez derecede önemli" olduğunu, özellikle de Kaliforniya'nın 2035 yılına kadar sadece benzinli araç satışlarını sona erdirme planı için EPA'dan feragat istediğini söyledi.

"Burada talep edilen feragat ve yetki, Ulusun sıvı yakıtla çalışan araçlardan elektrikli araçlara dönüştürülmesine yönelik koordineli bir ajans stratejisinin kilit parçalarıdır" denilen dosyada, bunun petrol yakıtlarına ve biyoyakıtlara olan talebi azaltacağına işaret edildi.

DİĞER DAVACILAR

Diğer davacılar arasında Amerikan Yakıt ve Petrokimya Üreticileri, Kansas Mısır Yetiştiricileri Birliği ve Ulusal Bakkallar Birliği yer alıyor.