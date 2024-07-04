Opel modellerinde 0 faizli kredi teklifleri: İşte model model kredi tutarları...

Opel, binek ve SUV modellerinde müşterilerine avantajlı kredi teklifi ve çevrim içi rezervasyona özel fiyat seçeneği sunuyor.

AA
04 Temmuz 2024 Perşembe, 17:53
Opel modellerinde 0 faizli kredi teklifleri: İşte model model kredi tutarları...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, temmuz ayında da binek ve SUV modellerinde uygun satın alma koşulları sunarken hafif ticari araç modellerinde de KOBİ'lere özel imkân sağlıyor.​​​​​​​

Opel modellerinde 0 faizli kredi teklifleri: İşte model model kredi tutarları...

OPEL CORSA

Opel Corsa, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla satışa sunulurken, Opel Astra ise, 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel modellerinde 0 faizli kredi teklifleri: İşte model model kredi tutarları...

OPEL CROSSLAND

Opel'in SUV modellerinden Crossland, 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. Opel Mokka'da ise 180 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor. Opel Grandland modelinde ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı ile Opel Showroom'larda yerini aldı.

Opel modellerinde 0 faizli kredi teklifleri: İşte model model kredi tutarları...

OPEL CORSA ELEKTRİK

Gelecek dönemde tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan ve 'Şimşek' logosunu elektriklendiren şirket, müşterilerine avantajlı finansman olanaklarıyla elektrikli modellerini sunmayı hedefliyor. Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Opel modellerinde 0 faizli kredi teklifleri: İşte model model kredi tutarları...

OPEL MOKKA ELEKTRİK

Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor. Opel Astra Elektrik, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahipleriyle buluşuyor. Yeni Corsa Elektrik 'GS' donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise 'Ultimate' donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

Opel modellerinde 0 faizli kredi teklifleri: İşte model model kredi tutarları...

OPEL TİCARİ MODELLER

Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin ihtiyacına cevap vermeyi sürdürüyor.

Opel modellerinde 0 faizli kredi teklifleri: İşte model model kredi tutarları...

YENİ OPEL ZAFIRA

Yeni Zafira, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor. Opel'in çok yönlü hafif ticari araç modelleri yeni 'Combo' ve yeni 'Combo Cargo', 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor.

Opel modellerinde 0 faizli kredi teklifleri: İşte model model kredi tutarları...

YENİ OPEL VIVARO

Yeni 'Vivaro Cargo', yeni 'Vivaro City Van' ve yeni 'Movano' da 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.

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