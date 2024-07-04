Bu kadarını onlar da beklemiyordu! WRC'de ilk iki sıra Toyota'nın

Yayınlanma: 04.07.2024 - 13:18

Güncelleme: 04.07.2024 - 13:18

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda WRC'de elde ettiği başarılarla öne çıkan Toyota Gazoo takımı, Polonya Rallisi'nin ilk 2 sıranın sahibi oldu. Toyota GR YARIS Rally1 HYBRID ile yarışan takım, aracın üstün performansı ve dayanıklılığıyla bir kez daha başarılı bir hafta sonunu geride bıraktı.

Toyota Gazoo pilotu Rovanpera, 2 saat 33 dakika 7,6 saniyelik derecesiyle Polonya Rallisi'ni ilk sırada tamamladı. Takım arkadaşı Büyük Britanyalı Elfyn Evans ise liderin 28,3 saniye ardında ikincilik elde etti.

13'ÜNCÜ GALİBİYET

Rovanpera, geçen hafta Polonya'da yapılan antrenman turunda kaza yapan Fransız pilot Sebastien Ogier ve yardımcısı Vincent Landais'in yerine organizasyonun bu ayağına katılmıştı. WRC'de son iki yılın şampiyonu Finlandiyalı pilot, daha önce Polonya'da hiç yarışmamış olmasına rağmen deneyimi ve hızıyla WRC'deki 69. startında 13. galibiyetini aldı.

Toyota'nın diğer pilotları Takamoto Katsuta ve Aaron Johnston ikilisi ise ralliyi sekizinci sırada tamamladı.

Bu sonuçların ardından genel pilotlar klasmanında Elfyn Evans, Belçikalı Thierry Neuville'in 15 puan ardından ikinci sırada yer aldı. Takımlar sıralamasında ise Toyota, Hyundai'nin 10 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.

ÖNEMLİ PUANLAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Gazoo kaptanı Jari-Matti Latvala, büyük bir zafere imza attıklarını belirterek, ''Kalle Rovanpera'yı salı günü Polonya'da yarışması için aradığımda, ondan kazanmasını beklemediğimizi belirtmiştik. Onun doğal yetenekleri sayesinde ilk 5 içerisinde yer alabileceğini tahmin ediyorduk ve bu bize şampiyonada katkı sağlayacaktı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından takım olarak tüm ekip birbirini destekledi ve ilk 2 sırayı almayı başardık'' ifadelerini kullandı.

Rovanpera ise harika ve oldukça zor bir hafta sonunu geride bıraktıklarını vurgulayarak, ''Sınırlı hazırlık şansının ardından böylesine hızlı rallilerde tempoyu yakalamak kolay değildir. Dar zamanlama içerisinde elimizden gelenin en iyisini yaptık ve sonunda bunun ödülünü aldık. Takım adına önemli puanlar kazandık'' değerlendirmesinde bulundu.