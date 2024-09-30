Çin 16 yılın zirvesinde! Ekonomik teşvikler piyasalara can verdi: Borsada 5 günde yüzde 25 yükseliş!

Yayınlanma: 30.09.2024 - 15:19

Güncelleme: 30.09.2024 - 15:19

Çin hisse senetleri 2008'den bu yana en büyük tek günlük artışını kaydetti. Pekin'in son teşvik önlemlerinin tetiklediği yükselişle birlikte yerel A-hisseleri tarihlerindeki en yüksek cirolara ulaştı.

BÜYÜK YÜKSELİŞ VE CİRO REKORU

Mavi çip CSI300 endeksi şubattaki dip seviyesinden bu yana yüzde 30'luk bir artış gösterdi. Pazartesi günü yüzde 8,5 yükselen endeks, beş günlük kazancını yüzde 25’in üzerine taşıdı. Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 8,1 artışla 1,17 trilyon Yuan (166,84 milyar dolar) ciroya ulaştı. Bu da endeksin son beş günde yüzde 21,4'lük bir artış göstererek 1996’dan bu yana en büyük kazancını elde etmesi anlamına geliyor.

TEŞVİKLERIN PİYASALARA ETKİSİ

Çin hisse senetlerindeki hızlı yükseliş, Pekin’in salgın sonrası ekonomiyi desteklemek için açıkladığı faiz indirimleri ve mali destek önlemlerinin ardından gerçekleşti. Çin Merkez Bankası, fonların hisse senedi alımlarını kolaylaştıran iki yeni aracı devreye soktu ve bu durum piyasaya güçlü bir ivme kazandırdı.

EMLAK VE TÜKETİM SEKTÖRLERİNDE ARTIŞ

Emlak sektörü de teşviklerden faydalandı. Anakara emlak hisseleri yüzde 8,2, Hang Seng Anakara Emlak Endeksi yüzde 6,4 artış gösterdi. Aynı zamanda, yatırımcıların Çin'in iç tüketimini canlandırmaya yönelik beklentileri, temel tüketim malları hisselerinde yüzde 8,8'lik artışa yol açtı. CSI300 endeksi, eylül ayında yüzde 21’lik kazançla 2014’ten bu yana en iyi performansını sergiledi.

HONG KONG VE YATIRIMCI İLGİSİ

Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 2,4 artışla yıl içinde yüzde 24 yükseldi ve Asya'nın en iyi performans gösteren borsası oldu. Pekin'in konut piyasasını desteklemeye yönelik politika değişiklikleri ve ipotek oranlarındaki düşüş beklentisi de piyasadaki olumlu havayı güçlendirdi.

Çin'deki finans piyasaları 1-7 Ekim tarihlerinde Ulusal Gün tatili nedeniyle kapalı olacak.