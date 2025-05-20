Adını ilk kez duyacaksınız: O marka satışlarda BMW ve Mercedes'i geride bıraktı!

Çin'de yıllarca yüksek satış sayılarına ulaşan Batılı markalar şu sıralar zor zamanlar geçiriyor. Alıcıların hızla zemin kazanan ve bazı durumlarda eski otomobil üreticilerini geride bırakan yerli markalara yönelmesiyle satışlar düşüyor. BMW ve Mercedes 2024 yılında, dört yıl önce var olmayan bir marka tarafından geride bırakıldı.



Bu marka, pek çok kişinin adını ilk kez duyduğı Aito. Marka, basit mini kamyonları ve minivanlarıyla tanınan bir şirket olan Seres Group ile bir araya gelinmesiyle doğdu.



HUAWEI - SERES İŞBİRLİĞİ Biri üst düzey otomobil yapımında uzmanlığı olmayan Seres Group, diğeri ise otomobil oyununda tamamen yeni olan Huawei... Birkaç yıl içinde Batılı lüks otomobil üretiminin krallarını ezip geçebilecek bir şirketin temeli gibi görünmüyor, ancak olan tam olarak bu. Bloomberg'in aktardığı rakamlara göre Seres Group'un toplam araç satışları üç yıl içinde üç kat artarak 427 bine ulaştı ve Aito'nun başarısı bu artışta önemli bir rol oynadı.



EN ÇOK SATAN LÜKS MARKALAR Çin'de lüks araçların tanımı genel olarak 500 bin Yen'in (69 bin dolar) üzerinde olarak kabul ediliyor. Atio geçen yıl bu fiyatın üzerinde 151 bin lüks araç sattı. Bu sayıyla Aito lüks segmentteki en popüler marka oldu. BMW 145 bin adetle ikinci sırada yer alırken Mercedes 127 bin araçla üçüncü oldu. Dördüncü sıradaki Land Rover 50 bin adet satış gerçekleştirirken, Porsche 48 bin adetle beşinci sırada yer aldı.



LÜKS SEGMENTTE YALNIZCA M9 VAR! Aito'nun modellerinin çoğu 500 bin Yen'lik lüks eşiğin altında kaldığından, üst uçtaki ağır yük, büyük boyutları ile dikkat çeken, üç ekranlı bir gösterge paneli ve menzil uzatıcı ile tam EV güç aktarma organları seçenekleriyle gelen bir SUV olan M9 tarafından üstlenildi.



AITO M8 SATIŞA SUNULDU Ayrıca Aito bu yıl M9'un sadece 4 cm daha kısa olan M8 adlı biraz daha küçük bir versiyonunu piyasaya çıkarması ile 2025'te Batılı lüks markalara karşı rekabeti sürdürmeye devam edeceğini gösterdi.



AITO NASIL KURULDU? Aito, Seres Group'un 2021 yılında piyasaya sürdüğü Çinli bir elektrikli araç markası. Marka, otonom sürüş sistemleri ve HarmonyOS işletim sistemine sahip elektrikli otomobiller sunuyor. AITO, Huawei'nin Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) işbirliği modelinin ilk markası olarak da dikkat çekiyor. Bu modelde Huawei, ürün tasarım ve geliştirme sürecine liderlik ediyor ve güç aktarma organları, ADAS çözümleri ve araç yazılımı gibi temel bileşenleri tedarik ederek otomobil üreticisinin üreteceği tamamlanmış bir tasarım sunuyor.

