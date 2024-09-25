ALD Automotive ve LeasePlan, Ayvens olarak yoluna devam ediyor

Yayınlanma: 25.09.2024 - 17:02

Güncelleme: 25.09.2024 - 17:02

ALD Automotive ve LeasePlan şirketlerini tek bir ortak kimlik altında birleştiren yeni küresel mobilite markası Ayvens, Türkiye’deki lansmanını gerçekleştirdi. Bugünden itibaren iki şirket, Ayvens olarak tek bir marka altında faaliyet gösterecek.

Daha önce ALD Automotive ve LeasePlan, Türkiye’de iki ayrı şirket olarak faaliyet gösteriyordu. LeasePlan’in, ALD Automotive tarafından küresel ölçekte satın alınmasıyla yeni küresel mobilite markası Ayvens doğdu. Ayvens, Türkiye’de 30.000’den fazla araç filosunu bünyesinde barındırarak sektöre liderlik ediyor. Şirketler için araç ve filo kiralama, mobilite danışmanlığı, filo yönetimi ve ikinci el araç satışı gibi hizmetler sunan iki şirketin operasyonları artık tek marka altında devam edecek.

HER ADIMDA DAHA İYİYE

İki şirketin bilgi ve uzmanlığının birleşmesiyle mobiliteyi daha iyiye doğru yeniden tasarlama amacını güden Ayvens markası sektörde yerini aldı.

Dünya çapında yönetilen toplam 3,4 milyon araçtan oluşan filo içerisinde dünyanın en büyük çok markalı elektrikli araç filolarından birine sahip olan Ayvens, net sıfır emisyona giden yolda öncülük etmeyi ve sektörün dijital dönüşümünü daha da şekillendirerek küresel sürdürülebilir mobilitenin önde gelen oyuncusu olmayı hedefliyor.

Ayvens Türkiye, filo yönetimi sektörünün önde gelen iki küresel oyuncusu olan ALD Automotive ve LeasePlan'ın birleşmesinin ardından daha büyük bir stratejik girişimin parçası oluyor. “Mobilite pazarı ülkemizde birçok gelişme ve büyüme fırsatları barındırıyor. Sektörün başarılı iki markası olan ALD Automotive ve LeasePlan’in birleşmesinin yarattığı global ölçek ve avantajları lokal tecrübelerimizle harmanlayıp müşterilerimizi odağımızda tutmaya, inovatif, yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz. Ayvens ile müşterilerimiz ve ortaklarımızla birlikte operasyonel kiralama sektörünü yeni bir seviyeye taşıma fırsatı sunuyoruz. İş ihtiyaçlarına uygun sunduğumuz ürünlerle mobilite çözümleri geliştirmeyi ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor, her adımda somut ilerleme sağlamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Ayvens Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, her adımda daha iyiye gitmeyi marka hedefi haline getiren Ayvens Türkiye’nin, bu vaad ile müşterilerine uygun çözümler ve hizmetler sunarak sürekli gelişen iş ortamında başarılarını artırma konusundaki kararlılığını kanıtladığının altını çizdi.

YENİ MARKA İSMİ VE LOGOSU

Ayvens; ilerlemeyi işaret eden, kolay hatırlanabilir, basit ve güçlü bir isim. Bu isme; iki şirketin tek bir ekip olarak bir araya gelmesini, ortak bir hedef doğrultusunda çalışmasını temsil eden, güçlü, istikrarlı bir temel ve yukarıya doğru yönelen bir form ile ilerleme ve dinamizmi simgeleyen bir sembol eşlik ediyor. Ayrıca bu isim; markanın çoğunluk hissedarı olan ve dünya çapında bilinen Societe General’in referansını da logosunda taşıyor.

YENİ BİR GRAFİK TASARIM

Yeni grafik tasarım, doğadan ilham alan ve pazarda ayrışmak üzere tasarlanmış, canlı ve benzersiz renklerinin yanı sıra kullandığı samimi ve modern yazı tipi aracılığıyla markanın enerjisini aktarıyor. Neşeli ve dinamik ikonografisi ise günlük yaşamdaki güzel anları gözler önüne sererek mobilitenin özünü yakalıyor.

YENİ MARKA SLOGANI

Marka, “Better with every move” sloganını sahiplenerek müşteriler, işletmeler ve dünya için sürekli ilerleyen “daha iyi (better)” bir mobilite sunma misyonunu taşıyor.