Alfa Romeo iki modelinin yıldönümünü kutluyor: 70 yıllık tarih...

Yayınlanma: 21.01.2024 - 15:10

Güncelleme: 21.01.2024 - 15:10

Tofaş açıklamasına göre, marka, Bertone tasarımcısı Franco Scaglione'nin ustalığının simgesi efsanevi modeli 'la fidanzata d'Italia' (İtalya'nın sevgilisi) lakaplı, Giulietta Sprint'in 70. yıldönümünün yanı sıra Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlanan, ticari başarısıyla da marka tarihinde bir dönüm noktasını ifade eden Alfetta'yı temel alan ikonik coupe Alfetta GT'nin 50. yıldönümünü kutluyor.

İki farklı dönemi yansıtan ve her ikisi de kendi tarzında sevilen bu özel modellerin yıldönümlerini kutlamak adına Alfa Romeo Tasarım Merkezi (Alfa Romeo Centro Stile), iki yeni logo tasarladı. Minimalist ve zarif çizgilerden oluşan logolar, kaportalarındakiyle aynı yazı tipinde, iki otomobilin kendilerine has özelliklerini hatırlatıyor.

Alfa Romeo Giulietta Sprint

Yeni logolar, 2024 yılı boyunca kulüp ve marka etkinliklerinde yer alarak Alfa Romeo hayranlarının çok sevdiği iki modele olan saygılarını yansıtacak.

ALFA ROMEO MÜZESİ'NDE KUTLAMALAR

İtalya, Arese'deki Alfa Romeo Müzesi bu önemli yıldönümlerini kutlamak adına şimdiden iki etkinlik duyurusu yaptı. Bunlardan ilki, müzede yer alan Dokümantasyon Merkezi'ndeki yayınlanmamış materyallerin yanı sıra geliştirilen projelerde aktif rol alan kişilerle gerçekleştirilecek. Ayrıca 2018 yılında başlatılan ve Alfa Romeo tarihini keşfetmek üzere tarihçiler, tasarımcılar ve mekanikerlerin anlatımlarıyla 'Backstage' konferansı gerçekleştirilecek. Konferansta, Alfetta GT'ye odaklanılacak ve Giulietta özelinde de bir programa da yer verilecek. Aynı zamanda Alfa Romeo modelinin sahiplerinin davet edildiği bir geçit töreni düzenlenecek.

Alfa Romeo Alfetta GT

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek ve Alfa Romeo kulüplerinin bir araya geldiği Tribe Days etkinliği ise kutlamaların zirvesi olacak. Tribe Days'te, Alfa Romeo hayranları (Alfisti), kulüpler, koleksiyoncular İtalya’da, Mugello Pisti’nde bir kez daha Alfa Romeo tutkusuyla bir araya gelecek.