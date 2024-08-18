Alfa Romeo'dan ağustosa özel indirim ve takas fırsatı: Tonale 2 milyon TL'nin altına indi...
Alfa Romeo, premium kompakt SUV modeli Tonale'de ağustosa özel indirim ve takas kampanyası başlattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, marka kimliğini vurgulamak amacıyla tasarlanan Tonale'nin tüm motor seçenekleri ve donanım seviyelerinde 300 bin liraya varan indirim sağlıyor. Kampanya kapsamında Alfa Romeo Tonale, ağustos ayı boyunca 1 milyon 990 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Kampanya kapsamında ayrıca Stelvio modeline özel fırsatlar ve Giulia modeli için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli 500 bin lira kredi veya takas imkânı da sunuluyor.
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