O markada bir geri çağırma daha: 1 milyonun üzerinde araçta güvenlik riski!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 17:28

Güncelleme: 16.08.2024 - 17:28

Çin'in piyasa düzenleyicisi yaptığı açıklamada, Alman otomobil üreticisi BMW ve ortak girişiminin Takata hava yastığıyla ilgili potansiyel riskler nedeniyle Çin'de yerel olarak üretilen ve ithal edilen toplam 1,36 milyon otomobili geri çağıracağını söyledi.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden yapılan açıklamada, derhal yürürlüğe giren geri çağırmaların 2003-2017 yılları arasında üretilen modeller için geçerli olduğu belirtildi.

HAVA YASTIKLARI DEĞİŞTİRİLECEK

Düzenleyici kurum, kuzeydoğu Çin merkezli bir ortak girişim olan BMW Brilliance Automotive'in 598 bin 496 Çin yapımı otomobili geri çağıracağını, BMW China Automobile Trading'in ise 759 bin 448 ithal otomobili geri çağıracağını söyledi.

Açıklamada, inceleme sonrasında kusurlu olduğu tespit edilen araçlar için BMW'nin güvenlik tehlikelerini ortadan kaldırmak amacıyla sürücünün ön hava yastığını ücretsiz olarak değiştireceği belirtildi.

TEMMUZDA DA GERİ ÇAĞRILMIŞTI

Geri çağırmanın, araç sahipleri tarafından direksiyon simidi yeniden takılan ve hatalı Takata hava yastıkları takılmış olabilecek BMW otomobilleri için olduğu belirtildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi temmuz ayında yaptığı açıklamada, Alman otomobil üreticisinin ABD'deki 394 bin aracını da ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilecek hatalı Takata hava yastığı şişiricileri nedeniyle geri çağırdığını açıklamıştı.