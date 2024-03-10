Alfa Romeo'dan mart ayına özel avantajlı finansman koşulları

Alfa Romeo, mart ayı boyunca geçerli olacak kampanyaları hayata geçiriyor.

AA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 16:49
Alfa Romeo'dan mart ayına özel avantajlı finansman koşulları
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Markadan yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, yeni bir otomobil satın almak isteyenler için mart ayı boyunca geçerli olacak bir kampanyayı otomobilseverler ile buluşturuyor.

İtalyan markanın sportif sedanı Giulia, kompakt SUV'u Tonale ve sportif SUV'u Stelvio'ya sahibi olmak isteyenler için avantajlı finansman fırsatları sunuluyor.

Mart ayı boyunca, 3 milyon 840 bin liradan başlayan fiyatlarla satışta olan Giulia 1 milyon lira, 12 ay vade ile yüzde 1,89 faizli kredi fırsatıyla satın alınabiliyor.

ALFA ROMEO SUV MODELLERİ

Mart ayı boyunca Stelvio ve Tonale modellerinde de finansman fırsatları sunuluyor. 2 milyon 230 bin 750 liradan başlayan fiyatlarla sunulan Tonale'de, 450 bin liraya varan takas desteğinden veya 700 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz avantajından yararlanılabiliyor.

Sportif SUV deneyimini özgün tasarım ve performansla birleştiren Stelvio'da ise, 1 milyon liraya, 12 ay vadeli 1,89 faizli kredi fırsatı tercih edilebiliyor. Alfa Romeo Stelvio, mart ayında 4 milyon 200 bin liradan başlayan fiyatlarıyla yeni kullanıcılarını bekliyor.


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