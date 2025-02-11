Alfa Romeo'nun Türkiye'de de satılan o modeline 'En İyi Tasarım' ödülü!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 13:28

Güncelleme: 11.02.2025 - 13:28

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kısa bir süre önce Güney Amerika ülkelerinde tantılan Alfa Romeo'nun Tonale modeli, kendine özgü tasarımı ve İtalyan kimliğiyle takdir görmeye devam ediyor.

Uluslararası tasarımları ödüllendiren kuruluş Mejor Diseno tarafından Şili'de düzenlenen yarışmada, Alfa Romeo Tonale, ''2025'in En İyi Tasarımı'' ödülüne layık görüldü.

Tasarım ve mimarlık alanında uzman isimlerden oluşan yarışma jürisi, İtalyan markanın tarihine ait stil kodlarını yeniden yorumlayarak, gelenekselliği ve modernliği harmanlama yeteneği nedeniyle Tonale'ye ödül verdi.

'USTALIK ESERİ'

Tonale, Torino'daki Alfa Romeo Tasarım Merkezi'nin 'ustalık eseri' olarak gösteriliyor. Markanın özelliklerini dünyaya tanıtmak için tasarlanan kompakt sınıftaki model, 5 kollu jantları, teleskopik gösterge paneli, 3 kollu spor direksiyon simidi ve sinüs eğrisi farlarıyla, duyulara hitap ediyor.

4,53 metre uzunluk, 1,84 metre genişlik ve 1,6 metre yüksekliğe sahip Tonale, markanın mirasını ve yeni stil kodlarını sentezleyerek, orijinal ve çağdaş tarzı bir arada sunuyor.

Giulia GT'nin formlarından esinlenen çizgi, aracın yan kısmına karakter verirken, '8C Competizione' gibi modelleri çağrıştıran gövde tasarımındaki 'GT Line' çizgisi, arka farlara kadar uzanıyor. Modelin ön kısmında ise 'V' şeklindeki 'Trilobo' ızgara ve markanın karakteristik 'Scudetto' amblemi yer alıyor.

Tam LED ayarlanabilir matriksli '3+3' farları bulunan model, 'SZ Zagato' ve 'Proteo' konsept otomobillerini çağrıştırıyor. Modelin, markanın yarışçı geçmişinden esinlenen kabin içi, sürücü odaklı deneyim sunuyor. Yolcuların konfor içinde seyahat etmeleri adına, araçta ideal bir alan da sağlanıyor. İç mekanıyla, teknolojiyle bağlantılı bir deneyim sunan model, sportif sürüş keyfini koruyor.