Yılın En İtibarlı Markası, Honda Motosiklet Türkiye oldu..

Yayınlanma: 07.02.2025 - 13:16

Güncelleme: 07.02.2025 - 13:16

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda genişleyen ürün gamı ve pazarlama faaliyetleriyle öne çıkan Honda Motosiklet Türkiye, Marketing Türkiye ile Akademetre işbirliğiyle gerçekleştirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde halk oylamasıyla motosiklet kategorisinde ''Yılın En İtibarlı Markası'' oldu.

Ödüller, Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning'in gerçekleştirdiği ''İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü'' araştırmasının sonuçlarına dayanıyor.

11'inci kez düzenlenen ödüller kapsamında en başarılı markalar, 9 ana kriter ve 16 alt kriter olmak üzere 70 farklı kategoride 12 ilde 1200 kişiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.