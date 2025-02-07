Türkiye'de en çok satılan otobüs markası açıklandı: İhracat da dikkat çekti...

Yayınlanma: 07.02.2025 - 12:15

Güncelleme: 07.02.2025 - 12:15

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, 6 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluklardaki otobüsleri, çevre dostu, alternatif yakıtlı ve otonom araçlarıyla geniş bir ürün gamına sahip olan Otokar, başarısını sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de satılan her üç otobüsten biri Otokar oldu.

Üretim adetleriyle Avrupa'nın otobüs üretimi yapan şirketleri arasında dördüncü konuma ulaşan Otokar, 2024'te Sakarya'daki üretim tesislerinde 30 bininci Sultan otobüsü ve 5 bininci Atlas kamyonunu üretim bandından indirdi.

Uzun yıllardır Türkiye'nin en çok satan küçük otobüs markası olan Otokar Sultan, 2024'te de turizm ve servis taşımacılığının öncelikli tercihi olmaya devam etti.

Hafif kamyon segmentinde 11 ve 15 tonluk Atlas kamyon üretimiyle güçlü bir konum elde eden Otokar, geçen yıl satışını en çok artıran hafif kamyon markası oldu.

Otokar, sıfır emisyon ve sessiz sürüşü ile öne çıkan elektrikli hafif kamyonu e-Atlas'ı ürün gamına ekleyerek Türkiye'de ilk elektrikli hafif kamyon satışını gerçekleştirdi. Ayrıca, elektrikli şehir içi otobüsü e-Kent'in yeni versiyonunu geliştirerek aracın ilk tanıtımını Belçika'da yaptı. Şirket, Avrupa'daki dönüşümde rol alarak 2024'te başta İtalya olmak üzere önemli elektrikli otobüs teslimatları gerçekleştirdi.

İHRACATTA DA HIZ KESMİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Ticari Araçlar Lideri Kerem Erman, 16 yıldır sürdürdükleri pazar liderliğinin kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Erman, ''Geniş ürün gamımız ve çözümlerimizle her yıl daha fazla kullanıcıya ulaşıyoruz. Bu başarıda payı olan çalışanlarımıza iş ortaklarımıza, paydaşlarımıza ve bize güvenen ve Otokar ürünlerini tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Sultan'ın pazarda açık ara en çok satılan araç olduğunu aktaran Erman, ''2025'te elektronik alt yapılı GSR'lı yeni nesil Sultan aracını pazara sunacağız'' açıklamasında bulundu.

Otokar'ın iç pazardaki başarısını, hedef pazarı olan Avrupa'da da sürdürdüğüne dikkati çeken Erman, şunları kaydetti:

''Türkiye'de liderliğimizi pekiştirirken ülkemize sunduğumuz katma değeri artırmak için ihracatta da hız kesmiyoruz. Fransa, Romanya ve İtalya'daki iştirak şirketlerimizin ardından Avrupa'daki varlığımızı Almanya şubemizi açarak güçlendirdik. 2024'te Avrupa otobüs satışlarını adet bazında önceki yıla kıyasla yüzde 20 arttırdık. İtalya, İspanya, Fransa başta olmak üzere Avrupa'da 1000'in üzerinde otobüs teslimatı gerçekleştirdik.''