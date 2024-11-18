Alfa Romeo’nun yeni sportif SUV’u ‘Junior’

Yayınlanma: 18.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.11.2024 - 04:00

Junior Elettrica, yüksek enerji yoğunluğuna sahip 54 kWs batarya ile 156 beygir güç üreterek WLTP ölçümlerine göre birleşik 410 kilometre ve şehir içerisinde ise 590 kilometre menzil sunuyor. Junior’ın hibrit motor seçeneği Ibrida ise 136 beygirlik içten yanmalı motoru 21 kW’lık elektrikli motor ile birleştiren hibrit sistemi sayesinde performanstan ödün vermeden düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

Junior’ın arka bölümü “coda tronca” (kesik kuyruk) tasarım detayıyla efsanevi Giulia TZ’ye gönderme yapıyor. Otomobil cesur görünümünü, “3+3” ve full LED farlarla tamamlıyor. Alfa Romeo Junior; tüm bu özelliklerinin yanı sıra 180 derecelik geri görüş kamerasıyla da sürücünün park manevralarını kolaylaştırıyor. Junior Ibrida’da elektrikli sürüş desteğini yalnızca park manevraları sırasında veya şehir içi düşük hızlarda değil, aynı zamanda şehir dışında sınırlı bir yükle saatte 150 kilometre hıza kadar da sunulabiliyor.

Junior Ibrida 136 beygirlik içten yanmalı motoru 21 kW’lık elektrikli motor ile birleştiren Hibrit sistemi performanstan ödün vermeden düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Junior’ın başlangıç versiyonundan itibaren anahtarsız çalıştırma, elektronik park freni, Adaptif Cruise Control, arka park sensörleri, 10,25 inç full dijital gösterge paneli ve 10.25 inç multimedya ekranı ile kablosuz Apple Car Play ve Android Auto gibi teknolojik özellikler standart olarak sunuluyor. Ayrıca Elettrica donanım seviyesinde; başlangıç versiyonu özelliklerine ek olarak, 18 inç alaşım jantlar bulunuyor.

Alfa Romeo Junior Elettrica 1.549.900 TL’den, Junior Ibrida ise 1.649.900 TL’den başlayan lansman fiyatları ile satışa sunuluyor. Üst donanım seviyesi Elettrica Speciale 1.699.900 TL, Ibrida Speciale ise 1.849.900 TL fiyatına sahip olacak.