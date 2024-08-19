Hyundai Santa Fe şehir ve doğa arasında denge kuruyor: Model vergi avantajı ile geliyor!

Yayınlanma: 19.08.2024 - 14:29

Güncelleme: 19.08.2024 - 14:29

Hyundai, baştan sona yenilediği yeni Santa Fe modeliyle SUV segmentinde iddialı bir girişe hazırlanıyor. Markanın karakteristik tasarım çizgisinden çok farklı bir şekilde hazırlanan yeni otomobil, diğer SUV kardeşlerinden daha farklı bir hissiyat sunuyor. Türkiye’de eylül ayında satışa sunulacak Yeni Santa Fe, şehir hayatı ile doğal ortamlar arasında mükemmel bir denge oluşturuyor.

HYUNDAI SANTA FE HİBRİT MOTOR

Hyundai Santa Fe Avrupa’da 1,6 litrelik Turbo Hibrit (Gamma III 1,6T GDI HEV – 6AT) ve benzinli 1,6 litrelik Turbo Plug-in Hibrit (Gamma III) motorlarla satışa sunuldu.

Modelin Türkiye'de de 1.6 litrelik hibrit motor ile satışa sunulması bekleniyor. Bu da segmentindeki pek çok rakibine oranla Özel Tüketim Vergisi avantajına da sahip olacağı anlamına geliyor.