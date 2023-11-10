SsangYong'un elektrikli modelinin fiyatını duyanlar inanamadı! İşte Torres EVX...

SSANGYONG TORRES EVX BOYUTLARI

4.715 mm uzunluğunda, 1.890 mm genişliğinde ve 1.735 mm yüksekliğinde olan Torres EVX, markanın diğer elektrikli SUV'u Korando e-Motion'dan çok daha büyük. Aynı zamanda rakip olması muhtemel Skoda Enyaq veya Toyota bZ4X'ten de oldukça uzun ve yüksek, ancak her iki araçla da kabaca aynı genişlikte. Torres EVX aslında uzunluk olarak Tesla Model Y'ye daha yakın, ancak o kadar geniş değil.

SSANGYONG TORRES EVX BAGAJ HACMİ

SsangYong'un iddiasına göre bagaj alanı 839 litre ve arka koltuklar katlandığında 1.662 litreye kadar çıkıyor.