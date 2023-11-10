SsangYong'un elektrikli modelinin fiyatını duyanlar inanamadı! İşte Torres EVX...
SsangYong'un adı değişiyor ve elektrikli Torres EVX ile Avrupa'ya açılıyor. SsangYong Torres EVX'in yurtdışı fiyatı Türkiye'de en alt kademeden vergilendirileceğini gösterdi.
Güney Koreli markanın ikinci elektrikli aracı olacak Torres EVX'in İngiltere'ye açılacağı resmiyet kazandı.
Yakında KGM (KG Mobility) olarak yeniden markalaşacak olan SsangYong, ikinci elektrikli aracını 2024 yılının ilk çeyreğinde İngiltere pazarına sunacağını duyurdu. İngiltere haberi ve yeni adı ile birlikte markanın Avrupa atağını başlatması öngörülüyor.
Torres EVX mart ayında tanıtıldı ve teknik detayların yayımlandığı Kore'de satışa sunuldu. Elektrikli SUV, ön tekerlekleri tahrik etmek için 73.4kWh batarya ve 204 hp elektrik motoru kullanan tek bir güç aktarma organıyla sunuluyor. Bu batarya/motor kombinasyonu Kore hükümetinin test döngüsünde yaklaşık 420 kilometrelik bir menzile sahip, ancak Avrupa WLTP test döngüsündeki rakamların biraz daha yüksek olması bekleniyor.
SSANGYONG TORRES EVX BOYUTLARI
4.715 mm uzunluğunda, 1.890 mm genişliğinde ve 1.735 mm yüksekliğinde olan Torres EVX, markanın diğer elektrikli SUV'u Korando e-Motion'dan çok daha büyük. Aynı zamanda rakip olması muhtemel Skoda Enyaq veya Toyota bZ4X'ten de oldukça uzun ve yüksek, ancak her iki araçla da kabaca aynı genişlikte. Torres EVX aslında uzunluk olarak Tesla Model Y'ye daha yakın, ancak o kadar geniş değil.
SSANGYONG TORRES EVX BAGAJ HACMİ
SsangYong'un iddiasına göre bagaj alanı 839 litre ve arka koltuklar katlandığında 1.662 litreye kadar çıkıyor.
İçten yanmalı motorlu Torres'in aksine EVX'in ızgarası boş bırakılmış ve düz ve kesik şekilde ışık çubuğu bu alanda konumlandırılmışç Tamamen elektrikli versiyonda normal Torres'teki kırmızı çeki demiri kapakları da yok. Sis farlarının bulunduğu kısımda yapılan değişiklikler ise ön tarafta x şekilli bir yapıya neden olmuş. Bu ön yüz ile model off-road kimliğinden uzaklaşıp daha şehirli gözükmeyi başarmış.
SSANGYONG TORRES EVX İÇ KISMI
Torres EVX'in içinde 12,3 inç dijital sürücü ekranı ve 12,3 inç merkezi dokunmatik ekrandan oluşan çift ekranlı bir kurulum bulunuyor. Kabin genel olarak minimalist ve çift kollu direksiyon simidi dışında oldukça az miktarda düğmeye yer veriliyor. Apple CarPlay ve Android Auto içeren dokunmatik ekran sistemi kullanalınarak klima kontrolleri sağlanıyor.
Torres EVX' Kore'de iki donanım seviyesinde sunuluyor. Temel E5 trim modelleri ısı pompası, LED farlar ve gündüz farları, iki adet 12.3 inç ekran, çift bölgeli klima, elektrikli bagaj kapağı, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon simidi, kablosuz telefon şarj cihazı ve çok sayıda güvenlik sistemi ile birlikte geliyor. Üst sınıf E7 araçlarda ise deri döşeme, ısıtmalı arka koltuklar ve daha fazla güvenlik teknolojisi bulunuyor.
Güney Kore'deki fiyatlar yaklaşık 50,000,000 wondan başlıyor, bu da mevcut döviz kuruyla yaklaşık 1 milyon 82 bin 200 Türk Lirası'na denk geliyor.
SSANGYONG'DA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
SsangYong 2022 yılında Koreli KG Group tarafından satın alındıktan sonra yakında KGM olarak yeniden markalaşacak. Markanın Aralık 2024'e kadar piyasaya sürmeyi planladığı elektrikli bir kamyonet de dahil olmak üzere üç elektrikli daha bulunuyor. Bu kamyonet Torres EVX'i temel alacak ve her iki araç da Atto 3 SUV ve Dolphin hatchback'in üreticisi olan Çinli dev BYD'den temin edilen bataryalarla çalışacak.
SSANGYONGTORRES EVX FİYATI
SsangYong'un yeni elektrikli modeli Torres EVX henüz ülkemizde satışa sunulmuyor. Ancak içten yanmalı Torres modeli halihazırda satılıyor ve fiyatları ise 4x2 1.5 GDI Turbo model için 2.475.470 TL, 4x4 1.5 GDI Turbo modelinde ise 2.675.470 TL olarak belirlenmiş. Peki elektrikli modelin Türkiye'ye gelmesi durumunda fiyatı ne olacak?
Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden edinilen bilgiye göre ülkemizle Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin “Çerçeve Anlaşma” ve “Mal Ticareti Anlaşması” 1 Mayıs 2013 tarihinde “Hizmet Ticareti Anlaşması” ve “Yatırım Anlaşması” ise 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda Güney Kore'de üretilen elektrikli otomobillerden alınan Gümrük Vergisi yüzde 10'dur. 160 kW altında olan motor gücü nedeniyle baz fiyatı döviz kuruna bağlı olarak değişmez ise eklenen yüzde 10'luk Gümrük Vergisi'ne rağmen 1 milyon 250 bin TL'nin altında kalan modelin bu nedenle yüzde 10'luk ÖTV dilimine girmesi mümkün. Eğer 1 miyon 250 bin TL'yi geçer ise ÖTV oranı ise yüzde 40'a çıkacak. KDV oranı ise yüzde 20 olarak uygulanıyor.
Yeni Torres EVX yüzde 10'luk ÖTV dilimine girer ise 1 milyon 571 bin 354 TL (+ bayi kârı ve nakliye); yüzde 40'lık ÖTV dilimine girerse de 1 milyon 999 bin 905 TL (+ bayi kârı ve nakliye) olacaktır.
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