Anadolu Isuzu Berlin'de elektrikli otobüslerini sergiledi

Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:06

Güncelleme: 08.05.2024 - 12:06

Anadolu Isuzu, Berlin'de düzenlenen BUS2BUS Fuarı'nda elektrikli otobüslerini sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, 24-25 Nisan'da modellerini ziyaretçilerle ve katılımcılarla buluşturdu.

Otobüs üreticilerinin ve tedarikçilerinin en yeni ürünlerini, teknolojilerini ve yolcu taşımacılığı için sürdürülebilir çözümlerini sergiledikleri uluslararası bir platform olan fuar, ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. Şirket enerji verimliliği, uzun menzilli ve düşük işletme maliyetleriyle dikkati çeken yeni elektrikli ulaşım çözümleri NovoVolt ve NovoCiti VOLT modellerini sergiledi.

Şirketin servis ve turizm sektörü için tasarladığı ilk tam elektrikli otobüsü olan NovoVolt, 2008'de tanıtılan NOVO’nun geliştirilmiş modeli olarak öne çıkıyor. 320 kilovatlık (kW) bir motor ve 165 kilovatsaatlik (kWsa) bataryayla donatılan NovoVolt, 225 kilometreye kadar menzil sunarak verimlilik ve çevrecilik konusunda yeni standartlar belirliyor.

NovoVolt, 29 yolcuya kadar oturma kapasitesini geniş bir iç mekan ve yüksek yolcu konforuyla birleştirerek orta-uzun mesafeli taşımacılık için çözüm sunuyor. NovoVolt, 2025'ten itibaren satışa sunulacak ve markanın orta boy elektrikli otobüs ürün gamını genişletecek.

NovoCITI LIFE’ı temel alarak geliştirilen tamamen elektrikli orta boy NovoCiti VOLT, geleceğin şehir içi toplu taşıma taleplerini karşılamak için özel olarak tasarlandı. NovoCiti VOLT, sıfır emisyonu ve Akustik Araç Uyarı Sistemi'yle (AVAS) şirketin yenilikçi yaklaşımını yansıtıyor.

Gelişmiş donanıma sahip NovoCiti VOLT, elektrikli motor teknolojisi ve akıllı ulaşım sistemleriyle geleceğin trafik altyapılarının ihtiyaçlarını karşılayarak çevre dostu bir ulaşım çözümü sunuyor. Model, daha önce birçok Avrupa şehrinde sergilendi ve yerel yönetimlerin de ilgi odağı oldu.