Peugeot Türkiye'den sıfır faizli kredi imkanı! İşte modele göre kullanılabilecek kredi miktarı...

PEUGEOT 408

C segmentinde SUV kodlarıyla ve fastback tasarımıyla dikkati çeken 408'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler, Allure donanımında 180 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.