Toyota’da İlkbahar Servis Kampanyası başladı: Yüzde 25'e varan indirim...

Yayınlanma: 07.05.2024 - 14:39

Güncelleme: 07.05.2024 - 14:39

Toyota Yetkili Servisi’nde 'İlkbahar Servis Kampanyası' başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 60’ın üzerinde Toyota Yetkili Servisi’nde 'İlkbahar Servis Kampanyası' indirimleri uygulanıyor.

14 Haziran'a kadar devam edecek kampanyada tüm modellerde fren balataları, amortisörler, silecekler ve debriyaj setlerinde yüzde 25 indirim yapılıyor.

3 yaş ve üzeri modellerde Toyota Orijinal Motor Yağı ve Yağ Filtresi yüzde 20 indirimli sunulurken, bakım işçiliğinde yüzde 15 indirim gerçekleştiriliyor. Toyota sahipleri bu avantajlardan yararlanmak için servis randevularını online olarak da alabiliyor.

Yetkili servislerde Toyota’sının periyodik bakımını gerçekleştiren kullanıcılar, bu avantajların yanı sıra Toyota Garanti ON programından da yararlanabiliyor.

Toyota’sının periyodik bakımını yaptıranlar, 10 yaş/160.000 km'ye kadar ve gerekli şartları sağlayan araçları için ücretsiz 1 yıl/15.000 km ya da 1 yıl/10.000 km garanti sistemine dahil olabiliyor.

Toyota’nın devreye aldığı Toyota Garanti ON programından ikinci el Toyota sahipleri dahil 10 yıl/160 bin kilometreye kadar tüm müşteriler faydalanabiliyor.