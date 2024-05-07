Citroen'den faizsiz kredi fırsatı! 300 bin TL'ye kadar 12 ay taksit seçenekleri...
Citroen'in yüzde 100 elektrikli modelleri e-C4 X ve e-C4, 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0 faiz avantajıyla satın alınabiliyor.
Citroen, mayıs ayında da kredi imkânlarıyla yeni bir araç satın almak isteyenlere avantajlar sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen otomobilleri, mayıs ayındaki avantajlı kampanyalarla, yeni bir binek veya hafif ticari araç satın almak isteyen sürücüleri bekliyor.
CITROEN C4 X
Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X modelinde 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.
CITROEN C4
Citroen C4'e ise yine 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor. SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımına sahip versiyonlarında 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 1,99 faiz imkanlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.
CITROEN C3 AIRCROSS
Citroen C3 Aircross modeli, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor. Citroen C3 modelinde ise, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.
CITROEN JUMPY SPACETOURER
Citroen, hafif ticari araç modeli Jumpy Spacetourer'ı 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.
ELEKTRİKLİ MODELLER
Citroen, e-C4 ve e-C4 X ile C segmentinde birbirini tamamlayan iki elektrikli araç sunan tek marka olarak öne çıkmaya devam ederken, menzil ve maliyet odaklı yaklaşımını da sürdürüyor.
CITROEN e-C4 X
Citroen C4 ve C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 X ve e-C4, 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0 faiz avantajıyla satın alınabiliyor. Stratejik olarak belirlenmiş batarya boyutu ve 100 kW DC hızlı şarj işlevi çok yönlü bir kullanım sunarken aynı zamanda rekabetçi bir fiyat konumlandırmasını da destekliyor.
CITROEN AMI
Herkesin erişimine uygun ulaşımı sunmak için çalışan Citroen, sıfır emisyon değerine ve yüzde 100 elektrikli yapıya sahip Ami modelinde, 120 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanağı sağlıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryası 220 Volt standart priz ile dört saatte tam şarj olan Ami, 75 km'ye kadar menzile ve 45 km/s'e kadar hıza ulaşabiliyor.
İlgili Haberler
- 7 kişilik SWM G03F Türkiye'de: Fiyatına duyanlar inanamadı! Dokunmatik ekran, geri görüş kamerası, 110 beygir güç...
- Eşarj istasyonlarında 1 milyon şarj işlemine ulaşıldı: İstasyon sayısı 1000'i geçti...
- Aşırı hız yapan sürücüye öyle bir ceza verildi ki... Hem para hem de hapis cezası!
En Çok Okunan Haberler
-
- Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada anıldı
- Genel Merkezde sürpriz isim
- AKP ‘aktör’ arıyor
- Bensu Soral'dan hayranlarını üzen haber
- Siyasette 'yumuşama' temasları
- Özel 'aday'lık tartışmalarına yanıt verdi
- Muhabirden açıklama geldi!
- Fenebahçe zirve yarışında ağır yaralı!
- Bahçeli'den kürsüde 'Osman Kavala' çıkışı
- Demirören'den açıklama geldi!