Citroen'den faizsiz kredi fırsatı! 300 bin TL'ye kadar 12 ay taksit seçenekleri...

Citroen'in yüzde 100 elektrikli modelleri e-C4 X ve e-C4, 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0 faiz avantajıyla satın alınabiliyor.

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07 Mayıs 2024 Salı, 14:56
Citroen'den faizsiz kredi fırsatı! 300 bin TL'ye kadar 12 ay taksit seçenekleri...

Citroen, mayıs ayında da kredi imkânlarıyla yeni bir araç satın almak isteyenlere avantajlar sunuyor.

Citroen'den faizsiz kredi fırsatı! 300 bin TL'ye kadar 12 ay taksit seçenekleri...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen otomobilleri, mayıs ayındaki avantajlı kampanyalarla, yeni bir binek veya hafif ticari araç satın almak isteyen sürücüleri bekliyor.

Citroen'den faizsiz kredi fırsatı! 300 bin TL'ye kadar 12 ay taksit seçenekleri...

CITROEN C4 X

Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X modelinde 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Citroen'den faizsiz kredi fırsatı! 300 bin TL'ye kadar 12 ay taksit seçenekleri...

CITROEN C4

Citroen C4'e ise yine 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor. SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımına sahip versiyonlarında 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 1,99 faiz imkanlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen'den faizsiz kredi fırsatı! 300 bin TL'ye kadar 12 ay taksit seçenekleri...

CITROEN C3 AIRCROSS

Citroen C3 Aircross modeli, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor. Citroen C3 modelinde ise, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Citroen'den faizsiz kredi fırsatı! 300 bin TL'ye kadar 12 ay taksit seçenekleri...

CITROEN JUMPY SPACETOURER

Citroen, hafif ticari araç modeli Jumpy Spacetourer'ı 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

Citroen'den faizsiz kredi fırsatı! 300 bin TL'ye kadar 12 ay taksit seçenekleri...

ELEKTRİKLİ MODELLER

Citroen, e-C4 ve e-C4 X ile C segmentinde birbirini tamamlayan iki elektrikli araç sunan tek marka olarak öne çıkmaya devam ederken, menzil ve maliyet odaklı yaklaşımını da sürdürüyor.

Citroen'den faizsiz kredi fırsatı! 300 bin TL'ye kadar 12 ay taksit seçenekleri...

CITROEN e-C4 X

Citroen C4 ve C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 X ve e-C4, 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0 faiz avantajıyla satın alınabiliyor. Stratejik olarak belirlenmiş batarya boyutu ve 100 kW DC hızlı şarj işlevi çok yönlü bir kullanım sunarken aynı zamanda rekabetçi bir fiyat konumlandırmasını da destekliyor.

Citroen'den faizsiz kredi fırsatı! 300 bin TL'ye kadar 12 ay taksit seçenekleri...

CITROEN AMI

Herkesin erişimine uygun ulaşımı sunmak için çalışan Citroen, sıfır emisyon değerine ve yüzde 100 elektrikli yapıya sahip Ami modelinde, 120 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanağı sağlıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryası 220 Volt standart priz ile dört saatte tam şarj olan Ami, 75 km'ye kadar menzile ve 45 km/s'e kadar hıza ulaşabiliyor.

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