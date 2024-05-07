Citroen'den faizsiz kredi fırsatı! 300 bin TL'ye kadar 12 ay taksit seçenekleri...

CITROEN AMI

Herkesin erişimine uygun ulaşımı sunmak için çalışan Citroen, sıfır emisyon değerine ve yüzde 100 elektrikli yapıya sahip Ami modelinde, 120 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanağı sağlıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryası 220 Volt standart priz ile dört saatte tam şarj olan Ami, 75 km'ye kadar menzile ve 45 km/s'e kadar hıza ulaşabiliyor.