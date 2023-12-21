Anadolu Isuzu, Big Bang Startup Challenge'da iki ödül kazandı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:30

Güncelleme: 21.12.2023 - 12:30

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi ile başlattığı işbirliğiyle inovasyon ve teknolojideki birikimini otomotiv ve yaşam alanlarında yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren yeni girişimlerle buluşturmaya devam ediyor.

Şirket, İTÜ ARI Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge'da iki girişimi nakit ödülle buluşturdu.

Etkinlik kapsamında 'Otomotiv ve Mobilite' sahnesi girişimlerinden Newky ve Powea'ya 150'şer bin lira nakit ödül Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan tarafından takdim edildi.

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER

Açıklamada, Big Bang Startup Challenge ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Arıkan, ''Otomotiv sektörü kapsamlı bir dönüşüm süreci içerisinde. Geleneksel kalıpları ve dinamikleri değiştiren ve 'yıkıcı yenilikler' olarak da tanımlanan teknolojiler geleceğe uzanan yolda endüstrimize yeni bir yön çiziyor. Anadolu Isuzu olarak ticari araç üretimindeki uzmanlığımız, güçlü AR-GE ve tasarım kaslarımız ve akıllı üretim altyapımızla bu büyük dönüşüme öncülük eden aktörler arasında yer alıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Arıkan, ar-ge yetkinliklerinin yanı sıra girişim ekosistemini desteklemeye ve iş ortaklıkları ile büyümeye önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Bugüne kadar birçok startup ile başarılı işbirliği çalışmaları yapmış olmaktan ve onlara destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Bu yaklaşımımız doğrultusunda İTÜ Çekirdek ile bu yıl başlattığımız işbirliği kapsamında, destek vereceğimiz girişimler ile mobiliteyi daha çevreci, güvenli ve konforlu kılacak yenilikçi teknolojiler, ürünler ve hizmetler geliştirilmesini hedefliyoruz. Aylardır devam eden bu yenilikçilik yarışında tanıklık ettiğimiz pek çok sayıda proje, ülkemizdeki girişimcilik anlayışının gelişimini ortaya koymak açısından son derece cesaret verici örnekler içeriyor. Bu vesileyle Big Bang Startup Challenge'da bugün ödül alanların yanı sıra bu yarışa katılma cesareti gösteren tüm girişimleri kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.''

İşbirliği kapsamında desteklenecek girişimler, otomotiv ve ulaşımın yanı sıra geleceğin akıllı yaşamına uygun çözümler geliştirenler arasından belirlenecek. Anadolu Isuzu, bu sayede ulaşım ve yaşamın entegre olduğu her alanda etkinliğini yükseltmeyi hedefliyor.