Anadolu Isuzu D-Max doğaseverlerle buluştu: 4 milyon kilometrelik test ayrıntısı...

Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:25

Güncelleme: 11.01.2024 - 15:25

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki güçlü büyüme ivmesini yenilikçi ve çevreci araçları ile sektörel etkinliklerde yer alarak destekliyor.

Karavanist - İstanbul 4. Karavan ve Ekipmanları, Tinyhouse, Outdoor ve Kamp Malzemeleri Fuarı'na katılan Anadolu Isuzu, organizasyon süresince doğaseverlerle bir araya gelecek. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarın ziyaretçileri, 6-14 Ocak'ta Anadolu Isuzu’nun pick-up segmentindeki modeli Isuzu D-Max’i yakından tanıma fırsatı buluyor.

ISUZU D-MAX OFF-ROAD

Isuzu D-Max modeli yüksek performansı ve zorlu yol koşullarına dayanıklı yapısı ile Türkiye'nin doğusundan batısına başarıyla hizmet veriyor. Isuzu D-Max, Euro 6E emisyon standartlarına uyum sağlamasının yanı sıra dayanıklılığı, çevreci motoru ve düşük toplam sahip olma maliyeti ile beğeni topluyor.

Isuzu D-Max’in 4x4 versiyonları diferansiyel kilit sistemi ile off-roadseverlerin taleplerine yanıt verirken, adaptif hız sabitleme, arka radar, yağmur ve ışık sensörü, kör nokta algılama, stereo kamera ve bununla birlikte üst donanımlarda sunulan (ADAS) ileri sürüş destek sistemleri kullanıcılarına üstün bir sürüş güvenliği sağlıyor.

ISUZU D-MAX DONANIMLARI

9 inç dokunmatik multimedya, kablosuz Apple Car Play ve Android Auto bağlantısı, çift bölgeli dijital klima, koltuk ısıtma, geniş saklama alanları ve USB şarj girişi gibi konfor ve kullanışlılık sağlayan özellikleri Isuzu D-max’in pazardaki konumunu güçlendiriyor.

Isuzu D-Max, yeni şasi tasarımı sayesinde daha dayanıklı ve gelişmiş fren sistemi gibi güven veren özellikleriyle öne çıkıyor. Isuzu D-Max’in römorkun gezinmesini veya savrulmasını algılayan römork savrulma önleme sistemi ise sorunun giderilmesine yardımcı olmak amacıyla hızını düşürerek daha kontrollü çekiş sağlıyor.

RÖMORK SAVRULMA SİSTEMİ

Motor torkunu azaltarak ve tekerleklerdeki fren basıncını kademe kademe artırarak aracı yavaşlatan römork savrulma önleme sistemi sayesinde Isuzu D-Max ile yolculuklar daha konforlu hale geliyor. Isuzu D-Max’in güvenlik özellikleri arasında, sürücünün sağ üst tavanında bulunan ve acil durumlarda basıldığında doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bağlanan SOS butonu da yer alıyor.

Tüm versiyonlarında 800 milimetre sudan geçiş özelliğine sahip olan Isuzu D-Max 35 derece tırmanma, 30,5 derece yaklaşma ve 24,2 derece uzaklaşma açıları gibi ileri sürüş destek sistemleri en zorlu koşullarda bile üstün manevra becerileri sunarak profesyonel bir deneyim sağlıyor.

Isuzu’nun yüksek tork ve güç sunmanın yanı sıra yakıt tüketiminde de tutumlu olan 1.9 cc motoru, 4 milyon kilometreye eş değer testlerden başarıyla geçti.

Anadolu Isuzu, müşteriye cazip gelen yeni tasarım ve donanımları sayesinde daha dinamik ve güçlü bir yapıya kavuşan Isuzu D-Max modelini 2023’ün nisan ayında pazara sundu. Yeni nesil donanımlarıyla tasarımı bütünüyle yenilenen Isuzu D-Max pick-up ailesi, yüksek verimlilik ve performans özelliklerini devam ettirirken araç güvenliğini ve sağlamlığını artıran şasisi, güçlü süspansiyon yapısı ile kullanıcısına daha fazla güven veriyor.