Anadolu Isuzu'dan Dubai çıkarması: Anlaşma imzalandı

Anadolu Isuzu, RTA ile 70 adet AOS markalı körüklü Citiport 18 Class 2 model otobüsün teslimatını içeren yüksek hacimli ihracat anlaşmasına imza attı.

Anlaşmanın imza töreni, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen UITP Summer 2025 (Küresel Toplu Taşıma Zirvesi) kapsamında yapıldı.

Anadolu Isuzu'nun AOS markasıyla Dubai'ye özel olarak sunacağı körüklü Citiport 18 Class 2 model otobüsler, yüksek yolcu kapasitesi, enerji verimliliği ve gelişmiş yolcu konforu sunan teknolojik donanımlarıyla dikkati çekiyor.

Ayrıca Dubai'nin toplu taşıma altyapısına modern ve konforlu bir alternatif kazandıracak otobüsler, şehir içi ulaşımda yeni bir standart belirlemeye aday olmasıyla öne çıkıyor.

TESLİMATLAR 2026'DA

Toplam değeri 37,8 milyon dolar olan anlaşma, Anadolu Isuzu'nun tek seferde gerçekleştirdiği en yüksek cirolu otobüs ihracatı niteliğini taşırken, teslimatların 2026 içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Uluslararası Satış Direktörü Murat Dedeoğlu, anlaşmanın yalnızca ihracat rakamları açısından değil, aynı zamanda küresel pazarlardaki mühendislik ve üretim yetkinliklerinin, farklı pazarlara özel ürün geliştirme kabiliyetlerinin güçlü bir göstergesi olması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dedeoğlu, ''40 yılı aşkın deneyimimizle farklı coğrafyaların ihtiyaçlarına uygun özgün çözümler üretmeye devam edecek, yenilikçi ulaşım sistemlerine katkı sunmayı sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.