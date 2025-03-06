Anadolu Isuzu elektrikli araç satışında patlama bekliyor! Yüzde 40...

Yayınlanma: 06.03.2025 - 15:37

Güncelleme: 06.03.2025 - 15:37

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu'nun hedefleri ile otobüs ve kamyon pazarında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Elektrikli otobüs ve kamyonlarla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini, hafif ticari araç segmentinde portföyün büyük kısmının elektrikli araçlardan oluşacağını dile getiren Arıkan, "Alternatif yakıtlı araçlar geliştirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda şehirlere uygun, bağlantılı ve güvenlikli araçlar geliştirmeyi de sürdüreceğiz. Hafif ticari araç segmentinde daha geniş portföye sahip olmak istiyoruz ki bu portföyün büyük kısmı elektrikli araçlardan oluşturulacak" diye konuştu.

Arıkan, toplu taşımada hizmet veren otobüslerde elektrik motor kullanımının artacağına işaret ederek, gelecek 5 yılda şehirler arası turizm, okul ve personel taşımacılığında kullanılan araçların elektrikli sisteme geçiş sürecinin ise daha yavaş olacağını kaydetti.

YERLİLEŞMENİN ÖNEMİ

Araçların elektriklileşmesine yönelik öngörülerini paylaşan Arıkan, şöyle devam etti:

"Teşvikler de çok önemli. Bu konuda Avrupa çok hızlı başladı ama şimdi teşviklerde azalma olduğunu görüyoruz. Özellikle batarya maliyetlerinin düşmesi ve teşviklerin kısmen de olsa devam etmesi önümüzdeki dönemde elektrikli ticari araçlara geçişte önemli rol oynayacaktır.

Özellikle toplu taşımada kullanılan araçların elektrikle devam edeceğini öngörüyoruz. Kamyon tarafında da önümüzdeki 5 yıl açısından çok büyük zıplama olmayacaktır ama hafif ticari araç kısmında elektriklileşmenin daha hızlı olacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki 5 yılda elektrikli araç satışlarımız yüzde 40 seviyesine gelecektir."

YÜZDE 70 YERLİLİK

Arıkan, firma olarak yerlileşmeye önem verdiklerini vurgulayarak, araçlarında yerlilik oranının yüzde 70 civarında olduğunu bildirdi.

Gerek regülatif baskılar gerek gelecek dönemde alternatif yakıtlı ve akıllı/güvenli araçların artacak olması sebebiyle araçlardaki elektronik komponentlerin ağırlığının artacağını aktaran Arıkan, "Biz de bu anlamda ekosistemi genişlettik ve otomotiv yan sanayimiz dışında mühendislik firmaları, start-up'lar ve üniversiteleri de ekosisteme dahil ettik" dedi.

Seri üretimine başlanan yenilikçi ve çevreci elektrikli küçük kamyonu BIG.e hakkında da bilgi veren Arıkan sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yeni geliştirilen BIG.e'nin dizaynı ve geliştirmesi kendi AR-GE mühendislerimiz tarafından yapıldı. Yerlilik olarak bu araçta da diğer araçlarımız olduğu gibi yüzde 70'e dayanan yüksek yerlilik var. Kullanım alanı ilk başta öngördüğümüzden daha fazla gelişti, hem kamuda hem de özel sektörde birçok alanda kullanım ihtiyacı olduğunu gördük. Üst yapılarının geliştirilmesine odaklanmış durumdayız. Benzer şekilde yurt dışında da ihtiyaç görüyoruz. Yurt dışında da elektrikli araç kullanımı daha erken başladığı için bazı ülkelerde özellikle Benelüks (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) ülkeleri ile İsviçre, Almanya ve özellikle kuzey ülkelerinden önemli talep olacağını bekliyoruz."