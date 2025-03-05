Otomobil üreticilerinden Trump sonrası pahalılık uyarısı!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 17:03

Güncelleme: 05.03.2025 - 17:03

Tesla hariç ABD'deki tüm büyük otomobil üreticilerini temsil eden Alliance for Automotive Innovation yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata getirilen yüzde 25'lik yeni gümrük vergilerinin ciddi fiyat artışlarına yol açacağı uyarısında bulundu.

Alliance for Automotive Innovation'ın başkanı John Bozzella, “Tüm otomobil üreticileri Kanada ve Meksika'ya uygulanan bu gümrük vergilerinden etkilenecek” dedi.

Üyeleri arasında General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai ve Stellantis bulunan Alliance for Automotive Innovation'dan yapılan açıklamada üyeler için “Çoğu, bazı araç modellerinin fiyatının %25'e kadar artacağını ve araç fiyatı ile araç bulunabilirliği üzerindeki olumsuz etkinin neredeyse anında hissedileceğini öngörüyor” ifadeleri de kullanıldı.

ENTEGRE TEDARİK ZİNCİRİ ALARMI

Otomobil üreticileri, gümrük vergilerinin Kuzey Amerika'da 25 yılı aşkın bir süredir uygulanmakta olan entegre tedarik zincirini bozacağı konusunda alarm verdi.

Bozzella, “Otomotiv üretiminin ve tedarik zincirinin yerini bir gecede değiştiremezsiniz. Zorluk ve ikilem de bu” ifadelerini kullanırken “Kuzey Amerika'daki otomobil tarifeleri, işler ülkeye geri gelmeden önce tüketiciler üzerindeki maliyetleri artırabilir” diyerek oluşması muhtemel pahalılığa dikkat çekti.

Stellantis salı günü bayilere yaptığı açıklamada, otomobil üreticisinin müşterileri etkileyecek bir “maliyet yükü” getirecek tarifeler konusunda Trump yönetimiyle görüşmeye devam ettiğini söyledi.

Sektör Kuzey Amerika genelinde son derece entegre olduğu için, bu tarifeler Stellantis'in amiral gemisi Chrysler, Dodge, Jeep ve Ram markalarının Koreli, Japon ve Avrupalı ithalatçılara karşı dezavantaja sahip olması bekleniyor.

GÜMRÜK VERGİSİNE KARŞI ÇAĞRI

Birçok otomobil üreticisi geçen hafta Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile bir araya gelerek yönetimi geniş kapsamlı gümrük vergisi artışlarına gitmemeye çağırmıştı.

Geçen ay Ford CEO'su Jim Farley, Meksika ve Kanada'ya uygulanacak yüzde 25'lik gümrük vergilerinin ABD otomobil endüstrisinde “bir delik açacağı” uyarısında bulunmuş Farley geçen ay yaptığı açıklamada “Gördüğümüz şey çok fazla maliyet ve çok fazla kaos” ifadelerini kullanmıştı.

Amerikan Uluslararası Otomobil Satıcıları Birliği'nden yapılan açıklamada ise bayilerin halihazırda artan araç ve parça fiyatları ve yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Grup, tarifelerin, etiket fiyatlarında binlerce dolarlık ekstra artışa doğrudan katkıda bulunabileceğine dikkat çekti.

SENDİKADAN TRUMP'A DESTEK

Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası, Trump'ın yönetiminden memnun olurken sendika, “Bir Amerikan başkanının, işçi sınıfının üzerine bomba gibi düşen serbest ticaret felaketini sona erdirmek için agresif bir şekilde harekete geçtiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Nisan ayında otomobil tarifelerini işçi sınıfının yararına olacak şekilde şekillendirmek için Beyaz Saray ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz” açıklamasında bulundu.