Tesla satışlarında büyük düşüş! Ağustos 2022'den bu yana...

Yayınlanma: 05.03.2025 - 16:19

Güncelleme: 05.03.2025 - 16:19

Tesla'nın Çin yapımı elektrikli araç (EV) satışları şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 49,2 düşüşle 30 bin 688 araca gerileyerek Ağustos 2022'den bu yana en düşük seviyeye inerken, ABD'li otomobil üreticisi amansız bir akıllı EV fiyat savaşında Çinli rakiplerinin baskısıyla karşı karşıya.

Model 3 ve Model Y araçlarını Çin'de üreten Tesla, China Passenger Car Association (CPCA) verilerine göre, ilk iki ayda dünya genelinde Çin yapımı 93 bin 926 araç satarak yıllık bazda yüzde 28,7 düşüş kaydetti.

BYD Seal U

BYD'DE BÜYÜK ARTIŞ

Çinli rakibi BYD Dynasty ve Ocean serisi elektrikli ve plug-in hibrit araçlarıyla geçen ay binek araç satışlarında yüzde 90,4 artış kaydederek 614 bin 679 adede ulaştı.

BYD, geçen ay 10 bin doların altında başlayan akıllı elektrikli araçlarını (gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılmış elektrikli araçlar) piyasaya sürerek dünyanın en büyük otomobil pazarında üç yıldır süren fiyat savaşını derinleştirdi. Bu durum Leapmotor ve Geely gibi rakipleri de uygun fiyatlı akıllı EV lansmanlarını takip etmeye teşvik etti.

Çin'de üretilen her iki Tesla modeli de akıllı elektrikli araçlar. Tesla ayrıca Çin yapımı elektrikli araçlarını, satışların ocak ayında yüzde 45 düştüğü Avrupa gibi pazarlara da ihraç ediyor.

Tesla, yaşlanan modellerinin cazibesini artırmak için şubat ayı sonunda Çin'de otomatik pilot yazılımında uzun zamandır beklenen bir güncelleme yaparak şehir içi navigasyonu etkinleştirdi. Ayrıca yenilenen Model Y'nin teslimatlarına da ikinci en büyük pazarında başladı.

Xiaomi YU7

Model Y, 2023 ve 2024 yıllarında Çin'de en çok satan otomobil oldu, ancak Çinli rakipler Model Y'yi ele geçirmek için geçen yıl en az altı model piyasaya sürdü. Ayrıca analistler Xiaomi'nin bu yılın sonlarında piyasaya süreceği YU7 crossover'ın en güçlü rakip olacağını belirtiyor.