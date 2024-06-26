BMW'nin kârı yüzde 20'ye yakın eridi! Üstelik büyük tehlike kapıda...

Yayınlanma: 26.06.2024 - 15:33

Güncelleme: 26.06.2024 - 15:33

BMW 2023 yılında şu ana kadarki en yüksek satış adedine ulaştı. Ancak 2024 yılında işler tersine döndü. BMW Group, 2024 yılının ilk çeyreğinde vergi öncesi kârını 4.162 milyon Euro olarak bildirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18,9'luk önemli bir düşüşe işaret ediyor.

SATIŞLARIN 3'TE 1'İ ÇİN'DE!

Ayrıca markanın 2023 yılında yaptığı satışlara bakıldığında büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldığı da anlaşılıyor. Çünkü BMW'nin 2023 yılında açık ara en fazla satış yaptığı ülke Çin oldu. Satılan BMW markalı otomobillerin yaklaşık 3'te birini tek başına Çin oluştururken yüzde 32.3'lük paya sahip oldu. İkinci sırada yüzde 15.6 pay ile ABD, üçüncü sırada yüzde 10.7 ile Almanya alırken dördüncü sırada ise yüzde 6.2 ile İngiltere yer aldı.

Geçen günlerde Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Çin'e yaptığı bir ziyaret sırasında elektrikli araçlara yönelik ek gümrük vergileri konusundaki ticari anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak istedi.

Görüşmelerin ardından Çin Ticaret Bakanlığı istişareler konusunda mutabakata varıldığını teyit etti.

Bu görüşmeden önce Almanya Ekonomi Bakanı ve Şansölye Yardımcısı Robert Habeck (Yeşiller) Çin'e üç günlük bir ziyarette bulunmuş ve Wang Wentao ile bir araya gelmişti.

YÜZDE 38.1'LİK VERGİ

Haziran ayı ortasında AB, soruşturmanın sonuçlarını sunmuş ve bir anlaşmaya varılamaması halinde 4 Temmuz'dan itibaren Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara (mevcut yüzde onluk ithalat vergisine ek olarak) yüzde 38.1'e kadar özel tarifeler uygulayacağını duyurmuştu.

Görüşmelerin çözüme kavuşamaması durumunda Çin yönetiminin alacağı karar BMW için oldukça önemli.

Çin'de üç montaj tesisi bulunan BMW'nin bu durumdan oldukça kötü şekilde etkilenmesi bekleniyor.