Çin yapımı elektrikli araçlara bir gümrük vergisi daha! Karar aşamasında...

Yayınlanma: 26.06.2024 - 13:59

Güncelleme: 26.06.2024 - 13:59

Kanada hükümeti Çin'in ticaret uygulamalarına karşı harekete geçmeyi planlıyor. Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland'in ofisinden 24 Haziran'da yapılan açıklamaya göre, ülkenin otomobil endüstrisi ve çalışanları "Çin'in kasıtlı, devlet güdümlü aşırı kapasite politikası ve titiz çalışma ve çevre standartlarının eksikliği nedeniyle haksız rekabetle karşı karşıya."

BEŞ KAT ARTIŞ

Çinli üreticiler, Kanada da dahil olmak üzere küresel olarak elektrikli araç üreticilerinin kâr teşviklerini etkileyen bir arz fazlası durumu yaratıyor. Birçok sendikalı pozisyon da dahil olmak üzere 125 bin den fazla iyi ücretli Kanadalı iş, doğrudan ülkenin otomobil üretim endüstrisine bağlıdır. Ülkeye Çin'den otomobil ithalatında bir artış var. Bloomberg'in yakın tarihli bir raporuna göre, 2023 yılında sadece Vancouver limanı bu tür sevkıyatlarda beş kat artışla 44 bin 400 birime ulaşacak.

2 Temmuz'da Kanada, Çin'in elektrikli araç endüstrisindeki yanlış uygulamalarına karşı olası politika tepkileri hakkında kamuoyunun görüşlerini toplamak için 30 günlük bir danışma süreci başlatacak. Ülke, Gümrük Tarifesi'nin 53. bölümü kapsamında bir ek vergi, sıfır emisyonlu araç teşvik programında (iZEV) revizyonlar ve yatırım kısıtlamalarını değerlendiriyor. Şu anda Kanada, Çin'den elektrikli araç ithalatında yüzde 6,1 gibi düşük bir gümrük tarifesi uyguluyor.

MADEN KAYNAKLARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kanada, kobalt, grafit, lityum ve nikel gibi bataryalar ve elektrikli araçlar için kritik öneme sahip madenlerin bolca bulunduğu tek Batı ülkesidir. Dünyanın elektrikli araçlara geçişi, Kuzey Amerika ülkesinin otomobil endüstrisindeki önemini artırması için bir fırsat sunuyor. Ford, GM, Stellantis, LG Energy Solutions ve diğer birçok şirket Kanada'da elektrikli araç ve elektrikli araçlarla ilgili milyarlarca dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu.

Kanada, Çin'in elektrikli araç sektöründeki haksız ticaret uygulamalarını dile getiren tek ülke değil. ABD, Çin yapımı elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergisi oranını yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkardı. Meksika, ABD'nin baskısı nedeniyle elektrikli araç sektöründe Çin hakimiyetini engellemeye çalışıyor, ancak bunu bir gümrük vergisi savaşı başlatarak değil, yalnızca yerel üretime yönelik teşvikleri durdurarak yapıyor. AB, Temmuz ayından itibaren Çin menşeli elektrikli araçlara yüzde 38.1'e varan geçici telafi edici vergiler uygulayacak ve bu tarihten itibaren dört ay içinde kesin önlemler alacak.