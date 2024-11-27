Alfa Romeo'dan yeni araç teknolojisi! Kazaya eğilimli nokta uyarısı...
Alfa Romeo yeni teknolojisini duyurdu. Alfa Romeo Link'in kazaya eğilimli noktalara yaklaşıldığında canlı bildirimlerle sürücüleri uyardığı açıklandı. Ayrıca Alfa Romeo Link araç kapılarının kilit durumu, el freni konumu, yakıt ve batarya seviyeleri gibi pek çok parametrenin uzaktan öğrenilebilmesine de imkân tanıyor.
Alfa Romeo'dan yapılan açıklamaya göre şirket, geliştirdiği yeni bağlantılı araç teknolojisi 'Link'le kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.
SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ
Yenilikçi uygulama, sürücülerin araçlarına uzaktan erişim sağlamalarına ve ayrıntılı araç bilgilerine ulaşmalarına olanak tanırken sürüş keyfi ve güvenliğini de artırmayı hedefliyor.
ALFA ROMEO LİNK İLE ANLIK TAKİP
Alfa Romeo Link, kullanıcıların araç durumlarını anlık olarak takip etmelerine olanak tanıyor.
SÜRÜCÜYE BİLDİRİM GÖNDERİYOR
Uygulama üzerinden araç kapılarının kilit durumu, el freni konumu, yakıt ve batarya seviyeleri, lastik basıncı ve akü durumu gibi bilgiler kolaylıkla görüntülenebiliyor. Ayrıca, aracın çekilmesi durumunda sürücüye anında bildirim gönderiliyor.
ACİL DURUMLARDA GÖREVE HAZIR
Alfa Romeo Link, kazaya eğilimli noktalara yaklaşıldığında canlı bildirimlerle sürücüleri uyarıyor. Bunun yanı sıra acil durum yardımı özelliği sayesinde kaza anında otomatik olarak devreye girerek ambulans yönlendirmesi yapabiliyor ve talep edilmesi durumunda acil yol yardımı sağlıyor.
SERVİS PLANLAMASI
Kullanıcılar, uygulama üzerinden servis randevusu alabiliyor ve bakım süreçlerini planlayabiliyor. Ayrıca Alfa Romeo Link, sürüş verilerini analiz ederek kullanıcıların sürüş performansını artırmaya yönelik önerilerde bulunuyor. Bu özellik, yakıt verimliliğini artırmayı ve genel sürüş deneyimini daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.
ALFA ROMEO LİNK FİYATI
Alfa Romeo Link teknolojisi, Tonale ve Junior modelleri için Alfa Romeo bayilerinden 4 bin 625 liraya temin edilebiliyor.
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