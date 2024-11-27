Alfa Romeo'dan yeni araç teknolojisi! Kazaya eğilimli nokta uyarısı...

SERVİS PLANLAMASI

Kullanıcılar, uygulama üzerinden servis randevusu alabiliyor ve bakım süreçlerini planlayabiliyor. Ayrıca Alfa Romeo Link, sürüş verilerini analiz ederek kullanıcıların sürüş performansını artırmaya yönelik önerilerde bulunuyor. Bu özellik, yakıt verimliliğini artırmayı ve genel sürüş deneyimini daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.