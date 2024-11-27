Mercedes-Benz Türk yetişmiş işgücüne yatırım yapmaya devam ediyor

Yayınlanma: 27.11.2024 - 14:42

Güncelleme: 27.11.2024 - 14:42

Türkiye ağır ticari araç sanayisinin öncü şirketi Mercedes-Benz Türk, endüstrinin en önemli ihtiyaçlarının başında gelen yetişmiş işgücüne yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Mercedes-Benz Bayi ve Yetkili Servisleri iş birliğiyle 2014 yılında hayata geçirilen “EML’miz Geleceğin Yıldızı” programı, 2024-2025 eğitim yılına 410 yeni öğrenci ile başladı.

“EML’miz Geleceğin Yıldızı” programının tam 10 yıldır mesleki eğitim ve istihdamda Türkiye’de katma değer yaratmaya devam ettiğini söyleyen Mercedes-Benz Türk Bayi Ağı ve İş Geliştirme Direktörü Can Balaban şöyle konuştu:

“Programı başlattığımız 2014 yılından bugüne kadar 29 farklı ilde toplam 32 meslek lisesinde açtığımız Mercedes-Benz Laboratuvarı ile Türkiye’de en fazla okul ve öğrenciye ulaşan şirketlerden biri haline geldik. 10 yıllık süreçte ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’ programımızdan 3 bin 865 öğrencimiz faydalandı. ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’ programı, meslek liselerinde altyapının iyileştirilmesi, mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılması ve ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması için başlattığımız bir proje olarak sektöre örnek teşkil etmektedir.

Can Balaban

HEM MESLEKİ EĞİTİM HEM DE İSTİHDAM

Programımız sayesinde öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olarak istihdama olumlu katkı sağlıyoruz. Programda yer alan öğrenciler, mezuniyet sonrasında sektörde çalışmaya devam ediyorlar. Program kapsamında geçtiğimiz eğitim yılında 335 öğrencimiz mezun oldu. 2023-2024 eğitim yılında mezun olan öğrencilerimizin yüzde 51’i bayi ve yetkili servislerimizde işbaşı yaptı. Geçtiğimiz yıl 12. sınıf öğrencilerimizin yüzde 82’si yani 280 öğrencimiz yetkili servislerimizde staj yapma imkânı buldu. Ülkemizde hem mesleki eğitime hem de istihdama sağladığımız katkı için çalışmaya devam edeceğiz.”

HEM EĞİTİM HEM İŞ FIRSATI SUNULUYOR!

Meslek liselerinde eğitim alan gençlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimine katkı sağlayan programda yer alan öğrenciler, mezuniyet sonrasında sektörde çalışmaya devam ediyor. Programdan mezun olan öğrencilerin önemli bölümü Mercedes-Benz Türk bayi ve yetkili servislerinde iş buluyor. Program kapsamında okullara ayrıca uygulamalı eğitim gerçekleştirebilecekleri araç bağışı da yapılıyor.