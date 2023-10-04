Araçların kısa hüzmeli farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

Araçların kısa hüzmeli farlarının aydınlatacağı mesafe hem sürücü hem de yoldaki diğer şoförler için hayati öneme sahiptir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 18:04
Araçların kısa hüzmeli farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?
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Araçların kısa hüzmeli farlarının doğru ayarlamalarla aydınlatacağı mesafe özellikle gece yapılan sürüşlerde, sürüş güvenliği açısından hayati öneme sahiptir.

Kısa hüzmeli farlar gereken mesafeden daha azını aydınlatırsa yeterince önünüzü göremezsiniz ve ani bir şekilde yavaşlamanız ya da durmanız gerekirse geç kalabilirsiniz.

Kısa hüzmeli farlar gereken mesafeden daha uzun bir mesafeyi aydınlatırsa karşı yönden gelen araç sürücülerini ya da aynı yönde önünüzde giden diğer sürücüleri rahatsız edip kaza yapmalarına sebep olabilir.

Araçların kısa hüzmeli farları 25 metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır.


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