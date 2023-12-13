Araç kışlık bakımı nasıl yapılmalı, nelere dikkat edilmeli, uzmanlar açıkladı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 13:46

Güncelleme: 13.12.2023 - 13:46

Motul, kış aylarında otomobil sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak önemli tavsiyelerde bulundu. Kış lastiğinden aküye, silecek suyundan motor yağına kadar bir dizi kolay kontrolle araç sahiplerinin araçlarını yeni mevsime hazırlayabileceğini aktaran Motul, olası hasarlara ve kazalara karşı da yapılacak her kontrolün büyük önem arz ettiğine dikkat çekti.

SIVI BAKIMLARI

Havaların soğumasıyla araç bakım ve kontrollerinde özellikle dikkat edilmesi gereken noktaları hatırlatan Motul uzmanları "Havaların soğumasıyla en büyük problem akülerde ve soğutma sıvılarında ortaya çıkar. Doğru soğutma sıvısı seçimi aracın yaz aylarında hararet yapmasını önlediği gibi kış aylarında da antifriz özelliğiyle motorun donmasına engel olur. Yine silecek suyunda kullanılacak antifriz katkıları da donmaya karşı çok önemli bir önlem. Tüm sıvıların sürücüler tarafından kontrolü beklenmedik hasar ve kazalara karşı sizi koruma altına alacaktır" dedi.





Soğutma sıvılarının içeriği ile ilgili pratik bilgiler paylaşan uzmanlar şöyle konuştu:

“Soğutma sıvısı bölümüne yüzde 50 saf su, yüzde 50 antifriz konulması önemli bir nokta. Elbette bu durum konsantre ürünlerde geçerli. Öte yandan soğutma suyuna ekleme yapıldığında farklı türde bir antifriz eklemesi yapılmamalı. Yani organik antifriz kullanılıyorsa organik, hibrit antifriz kullanılıyorsa hibrit antifriz eklemesi yapılmalı. Sadece su konulmasını katiyen önermiyoruz. Bu durum aracın moturunun donmasına sebep olabilir.

Araç sahiplerinin antifriz özellikli soğutma sıvısı seçiminde de oldukça dikkatli olmasını öneriyoruz. Tercih yapılırken aracın hangi şartlarda ve ne sıklıkla kullanıldığı göz önünde bulundurulmalı ve üreticinin onayını alan, dayanıklı ürünler kullanılmalı. Biz Motul olarak, her tüketici alışkanlığına ve her araca yönelik antifriz özellikli soğutma sıvısı sunuyoruz.”

SİLECEKLERE DİKKAT

Sileceklerin ve silecek suyunun gözden kaçabileceğini söyleyen uzmanlar, “Ömrünü tamamlayan silecekler ve sürüş esnasında donan bir silecek suyu görüşünüzü tamamen kapatarak kazaya bile sebep olabilir. Bu yüzden silecek kontrolü ve silecek suyunda antifriz kullanımını öneriyoruz. Yine doğru viskoziteye sahip olmayan bir motor yağı kullanıyorsanız motorun donma ihtimali yüksek. Motor yağ seviyesi düşükse motorda ilk çalıştırmada hasar çıkma ihtimali artıyor. Bu yüzden motor yağı ve silecek suyu antifriz kontrolünü yapmakta fayda var” bilgilerini de paylaştı.