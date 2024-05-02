Aracı park edilmez tabelasının üzerine park etti! Sarhoş sürücü zoru başardı...

Dodge Charger model bir otomobilin park yasağı tabelasının üzerine çıktığı görüldü. Polisin müdahale ettiği olağandışı kaza görenleri şok etti. Araçta bulunan 4 kişi kazanın ardından kaçtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 17:39
Aracı park edilmez tabelasının üzerine park etti! Sarhoş sürücü zoru başardı...
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ABD'de Michigan polisi, bir Dodge Charger'ın havalanıp bir sokak tabelasının üzerine düştüğü olağandışı bir kazaya müdahale etti.

Michigan'da polis kısa bir süre önce ''park yasağı'' tabelasına neredeyse dikey olarak takılan bir Dodge Charger'a rastladı.

ÖNCE KABLOYA TAKILDI!

Yetkililer aracın direğe bağlı bir kabloya çarptığını tespit etti ve bu nedenle aracın havaya uçutuğu düşünülüyor.

Polisin müdahale ettiği kaza sıradan bir kaza değildi. Aracın neredeyse dik bir şekilde park yasağı tabelasına yaslanmış şekilde durması görenleri hayrete düşürdü.

Polis departmanına göre, memurlar saat 3:40 civarında bir kaza ihbarına yanıt verdi. Olay yerine vardıklarında, alışılmadık manzaranın yanı sıra araçtan çoktan kaçmış olan dört kadın olduğu sonucuna ulaştılar.

ARABAYI YENİ SATIN ALMIŞ

Kazada kimse yaralanmadı ve araç şaşırtıcı derecede iyi durumda görünüyor. Bununla birlikte, kadının arabayı Hertz'den yeni satın aldığı ve geçici bir plakaya sahip olduğu anlaşıldı.

Sürücü, alkollü araç kullanmaktan tutuklandı. Kanındaki alkol oranı yasal sınırın iki katından fazla olarak kayıtlara geçti.

Bu da sürücünün ABD'de binlerce harç ve para cezası, bir yıla kadar ehliyetin askıya alınması ve 180 güne kadar hapis cezası gibi ağır cezalar alabileceği anlamına geliyor.

Bu kaza alkollü araç kullanmanın yaratabileceği riskleri tekrar gösterdi.


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