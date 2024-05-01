Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

CUPRA FORMENTOR MENZİL

Böylece saf elektrik menzil 100 kilometreye çıktı. Buna ek olarak, Formentor e-Hybrid eskiden sadece 3.6kW maksimum şarj hızına sahipti, ancak yükseltilmiş versiyon bir ev duvar kutusuna bağlandığında 11kW'a ulaşabilir ve yoldayken pili hızlı bir şekilde doldurmak isterseniz 50kW'a kadar DC hızlı şarj özelliğine de sahip.