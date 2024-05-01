Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

Cupra Formentor yeni bir görünüme ve güç artışlarına kavuşarak sıcak serisini devam ettiriyor. Sportif SUV'un fişli hibrit modelinde ise elektrikli menzil 100 kilometreye çıktı. İşte yeni Cupra Formentor'a dair tüm ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2024 Çarşamba, 19:03
Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

Cupra Formentor üç yıldan biraz daha uzun bir süre önce piyasaya çıktı ve markanın dünya çapında en popüler modeli olmasının yanı sıra Avrupa'da da en çok satanlar arasında yer alıyor. 

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

Sportif SUV'un sıcak çizgisini devam ettirmeyi umarak, Formentor'a dramatik bir makyaj, iç mekân düzenlemeleri ve bazı büyük motor yükseltmeleri yapıldı.

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

KÖPEKBALIĞI ÖN TASARIM

Yeni "köpekbalığı burnu" ön uç, ayırt edici üçgen far imzası ve devasa ağız, Cupra'nın ilk olarak yakında çıkacak Tavascan coupe-SUV amiral gemisinde görülen en yeni tasarım dilinin bir parçası. 

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

HAVA GİRİŞLERİ

Ayrıca ön yüzde, çok açık ızgara deseni ve burnun hemen altındaki ince hava girişi, Cupra rozetinin kaputa taşınmasıyla birlikte bol miktarda soğutma sağlamak için konumlandırılmış.

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

LED IŞIK ÇUBUĞU

Arka kısımda, üçgen motifi arka lambalarda tekrarlanıyor ve tam genişlikteki LED ışık çubuğunda aydınlatılmış bir Cupra logosu yer alıyor. 

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

Tampon Formentor'un daha geniş görünmesini sağlayacak şekilde değiştirildi ve bir difüzör içeriyor.

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

12.9 İNÇLİK EKRAN

Formentor'un içinde, Cupra'nın özellikle klima kontrolleri açısından daha kolay kullanımlı bir arayüze sahip olduğunu söylediği yeni bir bilgi-eğlence sistemini çalıştıran 12,9 inçlik merkezi bir dokunmatik ekran bulunuyor. 

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

Kabin sıcaklığı ve ses seviyesi için hâlâ dokunmaya duyarlı sürgüler kullanılıyor, ancak bunlar artık aydınlatılıyor. 

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR ARAYÜZ

Sürücüler yeni bilgi-eğlence sistemine kişiselleştirilebilir widget'lar ekleyebiliyor ve kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto standart olarak sunuluyor. 

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

KABLOSUZ ŞARJ

Cupra, dijital sürücü ekranının da geliştirildiğini ve yeni 15 watt'lık kablosuz şarj pedinin telefonunuzun aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olmak için bir soğutma işlevine sahip olduğunu söylüyor.

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

12 HOPARLÖRLÜ SES SİSTEMİ

Cupra, güncellenen Formentor'un yanı sıra makyajlanan kardeş araçları Cupra Leon hatchback ve station waggon estate'te de opsiyonel olarak sunulacak olan 12 hoparlörlü, 425 watt'lık yeni bir ses sistemi geliştirmek için Sennheiser ile birlikte çalıştı.

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

BAKIR VURGULAR DEVAM EDİYOR

Görünüşe göre marka, iç mekân kalitesini iyileştirmek için çalışmış ve belirli modellerde spor koltuklar için yüzde 73 geri dönüştürülmüş vegan mikrofiber döşeme gibi yeni malzeme seçenekleri eklemiş. Elbette kabin genelinde hâlâ çok sayıda bakır vurgu var.

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

CUPRA FORMENTOR MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Formentor, 150 bg ile 333 bg arasında değişen güç çıkışlarına sahip benzinli, hafif hibrit ve plug-in hibrit güç aktarma organları seçenekleriyle sunulacak.

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI

Serinin giriş noktası, altı ileri manuel şanzımanla eşleştirilmiş 1.5 litrelik benzinli motordur. 

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

CUPRA FORMENTOR HAFİF HİBRİT

Aynı motor, ayrıca yeni start-stop sistemini daha sorunsuz hale getirmeye yardımcı olmak için bir miktar elektrik desteği sağlayan ve otomobilin belirli durumlarda yavaşlamasına ve yavaşlarken enerjiyi geri kazanmasına izin vererek verimliliği artıran 48 voltluk hafif hibrit sistemle mevcuttur.

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

CUPRA FORMENTOR FİŞLİ HİBRİT

Bu arada, fişli plug-in hibrid kurulum artık çok daha büyük bir 19.7kWh batarya ile donatılmıştır. Daha önceyse batarya 12.8kWh'tı. 

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

CUPRA FORMENTOR MENZİL

Böylece saf elektrik menzil 100 kilometreye çıktı. Buna ek olarak, Formentor e-Hybrid eskiden sadece 3.6kW maksimum şarj hızına sahipti, ancak yükseltilmiş versiyon bir ev duvar kutusuna bağlandığında 11kW'a ulaşabilir ve yoldayken pili hızlı bir şekilde doldurmak isterseniz 50kW'a kadar DC hızlı şarj özelliğine de sahip.

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

1.5 LİTRE 272 BEYGİR!

Güncellenmiş Formentor e-Hybrid, tek bir elektrik motoruyla birlikte çalışan 1.5 litrelik benzinli motor tarafından üretilen 204 bg veya 272 bg ile sunulacak.

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

CUPRA FORMENTOR 2.0 TSİ

Yakıt ekonomisiyle daha az ilgilenenler için, daha önce 310 bg güç üreten turbo şarjlı 2.0 litrelik benzinli motor şimdi iki farklı ayarda sunuluyor.

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

333 BEYGİRLİK GÜÇ

2 litrelik yeni motorda 265 bg ve 333 bg olmak üzere iki güç seçeneği bulunuyor.

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

265 beygir gücündeki versiyon yedi vitesli çift kavramalı şanzıman ve önden çekiş ile eşleştirilmiş. 

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

4 TEKERLEKTEN ÇEKİŞ

Ancak daha güçlü olan 333 bg'lik versiyon dört tekerlekten çekiş ve virajlarda gücü arka tekerlekler arasında bağımsız olarak kaydırabilen yeni bir tork bölme teknolojisinden yararlanıyor. 

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

CUPRA FORMENTOR DRIFT MODU

Bu da şirketin en yeni Formentor modelinde bir Drift modu ve yarış pistleri için optimize edilmiş özel bir Cupra sürüş modu sunmasını sağladı. Ayrıca bu özel model için altı pistonlu Akebono frenler de opsiyonel olarak sunuluyor.

Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...

CUPRA FORMENTOR FİYATLARI

Makyajlı yeni Cupra Formentor bu sonbaharda satışa sunulacak. Fiyatlandırma henüz açıklanmadı, ancak şu anda 1.5 TSI DSG Cupra Formentor 2 milyon 60 bin TL ve 2.0 TSI DSG 4Drive Formentor 3.6 milyon TL. Yeni model ile fiyatların çok yükselmeyeceği tahmin ediliyor.

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