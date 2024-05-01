Yeni Cupra Formentor tanıtıldı: Motor gücü 333 beygire, elektrikli menzil 100 km'ye çıktı...
Cupra Formentor yeni bir görünüme ve güç artışlarına kavuşarak sıcak serisini devam ettiriyor. Sportif SUV'un fişli hibrit modelinde ise elektrikli menzil 100 kilometreye çıktı. İşte yeni Cupra Formentor'a dair tüm ayrıntılar...
Cupra Formentor üç yıldan biraz daha uzun bir süre önce piyasaya çıktı ve markanın dünya çapında en popüler modeli olmasının yanı sıra Avrupa'da da en çok satanlar arasında yer alıyor.
Sportif SUV'un sıcak çizgisini devam ettirmeyi umarak, Formentor'a dramatik bir makyaj, iç mekân düzenlemeleri ve bazı büyük motor yükseltmeleri yapıldı.
KÖPEKBALIĞI ÖN TASARIM
Yeni "köpekbalığı burnu" ön uç, ayırt edici üçgen far imzası ve devasa ağız, Cupra'nın ilk olarak yakında çıkacak Tavascan coupe-SUV amiral gemisinde görülen en yeni tasarım dilinin bir parçası.
HAVA GİRİŞLERİ
Ayrıca ön yüzde, çok açık ızgara deseni ve burnun hemen altındaki ince hava girişi, Cupra rozetinin kaputa taşınmasıyla birlikte bol miktarda soğutma sağlamak için konumlandırılmış.
LED IŞIK ÇUBUĞU
Arka kısımda, üçgen motifi arka lambalarda tekrarlanıyor ve tam genişlikteki LED ışık çubuğunda aydınlatılmış bir Cupra logosu yer alıyor.
Tampon Formentor'un daha geniş görünmesini sağlayacak şekilde değiştirildi ve bir difüzör içeriyor.
12.9 İNÇLİK EKRAN
Formentor'un içinde, Cupra'nın özellikle klima kontrolleri açısından daha kolay kullanımlı bir arayüze sahip olduğunu söylediği yeni bir bilgi-eğlence sistemini çalıştıran 12,9 inçlik merkezi bir dokunmatik ekran bulunuyor.
Kabin sıcaklığı ve ses seviyesi için hâlâ dokunmaya duyarlı sürgüler kullanılıyor, ancak bunlar artık aydınlatılıyor.
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR ARAYÜZ
Sürücüler yeni bilgi-eğlence sistemine kişiselleştirilebilir widget'lar ekleyebiliyor ve kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto standart olarak sunuluyor.
KABLOSUZ ŞARJ
Cupra, dijital sürücü ekranının da geliştirildiğini ve yeni 15 watt'lık kablosuz şarj pedinin telefonunuzun aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olmak için bir soğutma işlevine sahip olduğunu söylüyor.
12 HOPARLÖRLÜ SES SİSTEMİ
Cupra, güncellenen Formentor'un yanı sıra makyajlanan kardeş araçları Cupra Leon hatchback ve station waggon estate'te de opsiyonel olarak sunulacak olan 12 hoparlörlü, 425 watt'lık yeni bir ses sistemi geliştirmek için Sennheiser ile birlikte çalıştı.
BAKIR VURGULAR DEVAM EDİYOR
Görünüşe göre marka, iç mekân kalitesini iyileştirmek için çalışmış ve belirli modellerde spor koltuklar için yüzde 73 geri dönüştürülmüş vegan mikrofiber döşeme gibi yeni malzeme seçenekleri eklemiş. Elbette kabin genelinde hâlâ çok sayıda bakır vurgu var.
CUPRA FORMENTOR MOTOR SEÇENEKLERİ
Yeni Formentor, 150 bg ile 333 bg arasında değişen güç çıkışlarına sahip benzinli, hafif hibrit ve plug-in hibrit güç aktarma organları seçenekleriyle sunulacak.
CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI
Serinin giriş noktası, altı ileri manuel şanzımanla eşleştirilmiş 1.5 litrelik benzinli motordur.
CUPRA FORMENTOR HAFİF HİBRİT
Aynı motor, ayrıca yeni start-stop sistemini daha sorunsuz hale getirmeye yardımcı olmak için bir miktar elektrik desteği sağlayan ve otomobilin belirli durumlarda yavaşlamasına ve yavaşlarken enerjiyi geri kazanmasına izin vererek verimliliği artıran 48 voltluk hafif hibrit sistemle mevcuttur.
CUPRA FORMENTOR FİŞLİ HİBRİT
Bu arada, fişli plug-in hibrid kurulum artık çok daha büyük bir 19.7kWh batarya ile donatılmıştır. Daha önceyse batarya 12.8kWh'tı.
CUPRA FORMENTOR MENZİL
Böylece saf elektrik menzil 100 kilometreye çıktı. Buna ek olarak, Formentor e-Hybrid eskiden sadece 3.6kW maksimum şarj hızına sahipti, ancak yükseltilmiş versiyon bir ev duvar kutusuna bağlandığında 11kW'a ulaşabilir ve yoldayken pili hızlı bir şekilde doldurmak isterseniz 50kW'a kadar DC hızlı şarj özelliğine de sahip.
1.5 LİTRE 272 BEYGİR!
Güncellenmiş Formentor e-Hybrid, tek bir elektrik motoruyla birlikte çalışan 1.5 litrelik benzinli motor tarafından üretilen 204 bg veya 272 bg ile sunulacak.
CUPRA FORMENTOR 2.0 TSİ
Yakıt ekonomisiyle daha az ilgilenenler için, daha önce 310 bg güç üreten turbo şarjlı 2.0 litrelik benzinli motor şimdi iki farklı ayarda sunuluyor.
333 BEYGİRLİK GÜÇ
2 litrelik yeni motorda 265 bg ve 333 bg olmak üzere iki güç seçeneği bulunuyor.
265 beygir gücündeki versiyon yedi vitesli çift kavramalı şanzıman ve önden çekiş ile eşleştirilmiş.
4 TEKERLEKTEN ÇEKİŞ
Ancak daha güçlü olan 333 bg'lik versiyon dört tekerlekten çekiş ve virajlarda gücü arka tekerlekler arasında bağımsız olarak kaydırabilen yeni bir tork bölme teknolojisinden yararlanıyor.
CUPRA FORMENTOR DRIFT MODU
Bu da şirketin en yeni Formentor modelinde bir Drift modu ve yarış pistleri için optimize edilmiş özel bir Cupra sürüş modu sunmasını sağladı. Ayrıca bu özel model için altı pistonlu Akebono frenler de opsiyonel olarak sunuluyor.
CUPRA FORMENTOR FİYATLARI
Makyajlı yeni Cupra Formentor bu sonbaharda satışa sunulacak. Fiyatlandırma henüz açıklanmadı, ancak şu anda 1.5 TSI DSG Cupra Formentor 2 milyon 60 bin TL ve 2.0 TSI DSG 4Drive Formentor 3.6 milyon TL. Yeni model ile fiyatların çok yükselmeyeceği tahmin ediliyor.
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