Arkadan itiş nedir? Arkadan itiş neden kullanılır? Arkadan itiş avantajlı mıdır?

Yayınlanma: 07.10.2023 - 14:50

Güncelleme: 07.10.2023 - 14:50

Arkadan itiş; gücün arka tekerleklere iletildiği ve arka tekerleklerin dönmesi ile aracın hareket ettiği çekiş sistemidir. Arkadan itişli araçlarda güç arka tekerleklerde iken ön tekerlekler ise aracı sağa-sola yönlendirme görevindedir. Dönüş çapının azalması için nadiren arka tekerleklerin de sağa veya sola yönlenmesi de kullanılmaktadır. Otomobil tarihinde ilk araçlar arkadan itişli olarak tasarlanmıştır. Önden çekiş sistemi daha sonra kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde özellikle düşük maliyet nedeniyle önden çekişli araç sayısı arkadan itişli araçlara göre daha fazladır.

Arkadan itişli araçlarda motorun ürettiği güç, önce vites kutusuna orandan şafta, ardından difansiyel aracılığıyla tekerleklere ve yere verilmektedir.

ARKADAN İTİŞLİ ARAÇLAR PERFORMANSLI MIDIR?

Arakadan itişli otomobillerde motor gücü yeterince yüksek değilse uzun güç yolculuğu nedeniyle performans olumsuz etkilenebilir. Ancak zaten bu sistem, günümüzde motor gücünün önden çekişlilere oranla nispeten daha fazla olduğu araçlarda kullanılmaktadır.

Arkadan itişli otomobillerde kalkış anında güç transferi arkaya doğru olduğu için patinaj çekme durumu önden çekişlilere oranla daha azdır. Bu nedenle arkadan itişli otomobiller önden çekişli otomobillere göre daha çabuk hızlanabilirler.