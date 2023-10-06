ABS nedir? ABS ne işe yarar? Tekerlek kilitlenmesi nedir?

Yayınlanma: 06.10.2023 - 18:21

Güncelleme: 06.10.2023 - 18:21

ABS bir fren sistemidir. Kelime olarak ''Anti-Lock Braking System'' yani ''Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi'' anlamına gelir.

Aşırı yük altında ya da aşırı hızlıyken fren sistemi tekerleklerde istenen etkiyi veremeyebilir ve özellikle de tekerleklerin kilitlenmesine neden olabilir. Bu da tehlikeli durumlara yol açabilir. ABS sistemi bu durumlarda devreye girmek üzere geliştirilmiş bir sistemdir.

ABS NASIL ÇALIŞIR?

Fren yapıldığı sırada kaygan zeminden ya da aşırı hızdan kaynaklanan tekerleklerin devir sayısındaki değişim anında kontrol altına girer. Fren basıncı düşürülür ve tekerleklerin kilitlenip aracın kayması önlenir.

ABS NE İŞE YARAR?

Fren sisteminin kilitlenmesini önleyerek fren mesafesinin kısalmasını sağlar. Ayrıca bu nedenle direksiyon hâkimiyeti de artar.

FREN KİLİTLENMESİ NEDİR?

Aracın tekerlekleri kaygan zeminde ya da aşırı hızla seyrederken aniden frene basılması durumunda kilitlenebilir. Bu durumda araç kilitlenen lastiklerin yere sürtünmesi ile yavaşlar ancak ABS ile araç daha hızlı yavaşlayıp daha kısa mesafede durur. ABS’nin temel işlevi kilitlenmeyi engellemek ya da azaltmaktır.

ABS BASİT ANLATIMI

ABS basit olarak ayağınız frene sert bir şekilde basılmış olsa da çok kısa aralıklarla fren yapılmasını engelleyerek aracın tekerleklerinin kilitlenip kaymasını engelliyor diye düşünebilirsiniz.