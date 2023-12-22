Artık arabalarda telefonla sadece müzik seçilmeyecek: 2024'te geliyor...

Yayınlanma: 22.12.2023 - 14:54

Güncelleme: 22.12.2023 - 14:54

Elektronik devinin araç içi teknolojisinin yeni neslini piyasaya sürme planlarını doğrulamasının ardından Apple CarPlay yakında sadece bilgi-eğlence ekranı yerine tüm gösterge panelini ele geçirecek.

Şimdiye kadar CarPlay ve rakibi Google'ın Android Auto'su, araçtan bağımsız olarak çalışan ve aracın işlevleri üzerinde çok sınırlı kontrole sahip yazılımlar olarak var oldular. Bu da kullanıcıları, örneğin radyo istasyonunda ya da ısıtma ve havalandırmada ayarlamalar yapmak için CarPlay'den geçici olarak çıkmak zorunda bırakıyordu.

CarPlay'in yeni versiyonu, dijital gösterge panelini devralmak için merkezi ekranın ötesine uzanan özel bir arayüz ve hız, verimlilik ve hatta lastik basınçları gibi temel araç verilerine daha fazla erişim de dahil olmak üzere çok daha yüksek entegrasyon seviyeleri sunacak.

PORSCHE VE ASTON MARTIN İLE ÇALIŞILDI

Apple, yeni versiyon üzerinde Porsche ve Aston Martin ile birlikte çalıştı. autoexpress'ten John Mcllroy imzalı haberde İngiliz lüks markası tarafından yayımlanan bir önizleme görüntüsü, Apple CarPlay'in sıcaklıkları ve fan hızlarını kontrol edebileceğini ve benzersiz kadranlara sahip ısmarlama bir gösterge paneli sunacağını ortaya koyuyor.

Porsche'nin yayımladığı görsel, Apple'ın markanın ön yolcu ekranının ekstra alanından da yararlanmayı planladığını ve kullanıcının günlük öğelerinin burada gösterileceğini gösteriyor.

Aston'un Küresel Marka ve Ticaret Direktörü Marco Mattiacci ise şöyle konuştu:

"En son teknolojinin entegrasyonu ve ısmarlama sezgisel bir arayüz, en üst düzey Aston Martin müşteri deneyimini yaratmak için çok önemlidir. Yeni nesil CarPlay'i 2024 yılında Aston Martin'lere getirmek için Apple ile birlikte çalışırken daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."