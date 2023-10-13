Audi düşük talep nedeniyle üretimi durdurdu: 'Ne yaptıklarını bilmiyor...'

Yayınlanma: 13.10.2023 - 13:30

Güncelleme: 13.10.2023 - 13:30

Audi, Brüksel'deki fabrikasında, Q4 E-tron elektrikli modelinin düşük üretim hedefleri nedeniyle işçilerin iş bırakmasının ardından üretimi geçici olarak durdurduğunu doğruladı. tr.motor1.com'da yer alan habere göre şirket, fabrikadaki üretimin çarşamba gününden itibaren normale döndüğünü de açıkladı. Audi, Brüksel'de fazla üretim için son hazırlıkların yapıldığını ve yakın zamanda ilk Q4 E-tron'un üretimine başlanacağını söyledi.

Audi'nin bir sözcüsü, "Artan piyasa talebine yanıt olarak Audi Q4 E-tron'un üretimini Zwickau'ya ek olarak Brüksel'de gerçekleştirmeye karar verdik. Bu, Audi'nin talep dalgalanmalarına daha esnek bir şekilde tepki vermesine olanak tanıyacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Q4 E-tron'un ana üretim yerinin Zwickau olarak kalacağı da ifade edildi.

'SORUMLULAR NE YAPTIKLARINI BİLMİYOR'

Brüksel fabrikasındaki ACV Metea sendikası temsilcisi Jan Baetens, De Standaard gazetesine verdiği demeçte şöyle konuştu:

"İşçiler endişeli ve yönetim onları sakinleştiremedi. Geçici işten çıkarmalar olmayacağı açıklanmasına rağmen, üretim hatları geçen hafta üç gün boyunca durdu. Sorumlular ne yaptıklarını bilmiyor gibi."

Fabrikada yer alan 3 bin çalışanın büyük bir kısmı, Audi'nin Brüksel'de Q4 E-tron için önceden beklentilerin altında üretim yapacağını açıklamasının ardından pazartesi ve salı günleri iş bırakmıştı.

Audi, Brüksel'deki tesisini ana şirketi Volkswagen Grubu'nun Zwickau, Almanya'daki elektrikli araç fabrikasına ek bir üretim tesisi olarak kullanıyor. Q4 E-tron, Zwickau'da VW ID3, ID4, ID5 ve Cupra Born gibi MEB platformu kardeşleriyle birlikte üretiliyor.