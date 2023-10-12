Tesla'nın araba parasına verdiği hizmet tepki çekti!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:22

Güncelleme: 12.10.2023 - 17:22

Tesla, Model 3 ve Model Y modelleri için renkli kaplama hizmetini başlattı. Bu hizmetin araç rengini tamamen değiştirmeden farklı bir tarz elde etmek isteyen kullanıcılara yönelik bir çözüm olarak sunulduğu açıklandı.

Eklenen 7 farklı renk seçeneği ise şöyle oldu: Satin Seramik Beyaz, Slip Gri, Satin Gizli Siyah, Satin Gül Altın, Buz Mavisi, Orman Yeşili ve Alev Kırmızısı.

İlk üç renk seçeneği için 7 bin 500 dolar, diğer dört renk seçeneği içinse 8 bin dolar ücret talep ediliyor. Tesla'nın talep ettiği 222 bin Türk Lirası'na karşılık gelen hizmet bedeli ile ABD'de birkaç yaşında ikinci el bir araç almak mümkün.

Kaplama hizmeti şu anda sadece Amerika'da Güney Kaliforniya'daki West Covina ve Carlsbad bölgelerinde sunuluyor. Kaplama işlemi beş ila yedi iş günü sürebildiği ancak, bu süreçte geçici bir araç temin edildiği paylaşıldı.

Şirketin aracın orijinal rengini koruyan şeffaf bir kaplama seçeneği de sunduğu açıklandı. Bu kaplama, çiziklere ve çatlaklara karşı koruma sağlıyor.

Bu hizmetin henüz Türkiye pazarında sunulup sunulmayacağı açıklanmadı. Ancak benzer kaplama işlemlerini Türkiye'de çok daha uygun fiyata yapan işyerleri bulunuyor.