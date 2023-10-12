Kasım ayında bayilerde olacak BYD modeli yılın otomobili seçildi

Yayınlanma: 12.10.2023 - 16:41

Güncelleme: 12.10.2023 - 16:41

BYD Dolphin, 2024 Carbuyer En İyi Otomobil Ödülleri'nde ''Yılın Otomobili'' ödülünü alarak rakiplerini geride bıraktı. Yeni gelen araç aynı zamanda tartışmasız en çekişmeli segmentlerden birinde En İyi Küçük Elektrikli Otomobil seçildi.

Carbuyer'ın jüri üyeleri kazanılan ödülle ilgili olarak şöyle konuştu:

'KOMPAKT VE FERAH'

"Dıştan kompakt, içten ferah olan BYD Dolphin verimli, sürüşü iyi, teknoloji yüklü ve iki bataryadan büyük olanı ile gerçek dünyada makul bir menzile sahip. Belki cep yakmıyor ama Dolphin ana akım rakiplerinden çok daha ucuza mal oluyor."

'UCUZ DEĞİL ÇOK DEĞERLİ'

"Adını hiç duymadığınız bir markanın her ne kadar kendi pazarında milyonlarca araba satıyor olsa da rekabetin bu kadar altında kalması ve yine de bu kadar cazip bir paket sunması gerçekten olağanüstü."

"BYD Dolphin ucuz bir araba değil, çok değerli bir araba. Arada bir fark var."

Buna karşılık BYD İngiltere Ülke Müdürü Bono Ge ise şu açıklamayı yaptı:

"BYD Dolphin'in Carbuyer.co.uk Yılın Otomobili ve Yılın Küçük Elektrikli Otomobili ödüllerini kazanarak elde ettiği başarılardan büyük gurur duyuyoruz. Bu takdir, elektrikli mobiliteyi geliştirme ve tüketicilere çevresel değerleriyle uyumlu olağanüstü seçenekler sunma konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır."

Carbuyer, şu anda satışta olan en iyi otomobilleri seçerek, süperminilerden spor otomobillere kadar her büyük segmenti kapsayan kazananları açıkladı. Site ayrıca favori aile arabalarını, şirket arabalarını, hibrid arabaları ve elektrikli arabaları da açıkladı.

BYD'nin yanı sıra,

Skoda Fabia En İyi Küçük Otomobil

Skoda Octavia En İyi Estate Otomobil

Skoda Kodiaq En İyi Büyük Aile Otomobili seçildi.

Hyundai ise Auto Express Yılın Otomobili ödülünü kazanan en yeni Kona ile En İyi Küçük Aile Otomobili ödülünü alırken, performansı ile öne çıkan i20 N üst üste üçüncü kez En İyi Hot Hatchback ödülünü aldı.

Dacia Jogger Carbuyer'ın En İyi Aile Otomobili ve Tesla Model Y de En İyi Şirket Otomobili seçildi.

Ford Ranger Carbuyer'ın En İyi Pickup'ı ve MG4 En İyi Elektrikli Aile Otomobili seçildi.

Honda Civic, hibrit otomobil kategorilerinin üçlüsüne liderlik ederek En İyi Hibrit ödülünü evine götürdü.

Yılın Otomobili de dahil olmak üzere toplam 19 kategoride lider olan Dolphin, en büyük ödül için köklü bir rekabetin üstesinden geldi.